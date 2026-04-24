웹젠(대표 김태영)은 웹젠 가맹 PC방(이하 가맹 PC방)에서 전략 MMORPG '아틀란티카 온라인' 서비스를 시작한다고 24일 밝혔다.

기존 이용자는 게임 운영사 밸로프의 게임 플랫폼 VFUN과 가맹 PC 방에서 다양한 혜택과 함께 게임을 즐길 수 있다.

아틀란티카 온라인은 전략성을 추구하는 턴제 전투에 MMORPG를 결합한 게임이다. 실제 세계지도와 동일하게 구현한 맵에서 다양한 문화권의 신화, 역사 속 영웅으로 나만의 용병단을 구성할 수 있다.

웹젠, 전략 MMORPG '아틀란티카 온라인' PC방 서비스 개시

국가 단위까지 확장되는 다양한 대규모 경쟁 및 협동 콘텐츠도 즐길 수 있다. 길드 활동을 통해 도시를 경영하고 지배하며, 다른 국가를 거느린 군주가 되어 영향력을 행사할 수 있다.

웹젠 PC방의 아틀란티카 온라인 서비스 개시를 기념해 다양한 이벤트도 준비했다.

이용자는 한 달 간 PC방 누적 접속 보상과 함께 이용 시간에 따른 특별 보상을 받을 수 있다. PC방 전용 던전 및 퀘스트를 즐길 수 있고, 큰 폭의 획득 경험치 증가 혜택까지 적용 받는다.

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또 다양한 능력치가 부여된 특별 타이틀이 제공된다. 다양한 편의 기능이 포함된 5종의 주문서도 지급된다.

현재 웹젠은 아틀란티카 온라인을 포함해 가맹 PC방에서 총 35종의 게임을 서비스 중이다.