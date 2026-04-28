LG상록재단, '3대 초청' 화담숲길 행사 개최...다음달 11일

LG상록재단이 다음달 11일 가족 초청행사 '3대가 함께 걷는 화담숲길'을 개최한다고 28일 밝혔다.

LG전자는 "자연 속에서 '정답게 이야기 나누는' 경험을 선사하기 위해 기획했다"고 설명했다. 화담은 이 숲을 조성한 고 구본무 회장의 아호다.

화담숲은 유모차나 휠체어도 이동 가능한 완만한 경사의 무장애 데크길로 조성했다. 이번 프로그램은 거동이 불편한 어르신이나 영유아 동반 가족도 숲을 경험하도록 마련됐다. 모노레일을 운영해 이동이 어려운 구간도 숲을 둘러볼 수 있다.

참여 가족은 복합문화공간 '화담채' 전시 관람을 시작으로, 가족사진을 촬영하고 숲속 음악회를 즐길 수 있다. LG상록재단은 수국 화분을 기념품으로 제공한다.

(자료=LG)

행사는 사전 예약으로 신청한 3대 가족을 대상으로 최대 2500명 규모로 운영한다. 참가 신청은 다음달 4일부터 온라인 플랫폼 'NOL'에서 받는다. 참가자는 선착순으로 결정하고, 무료다.

관련기사

LG상록재단은 고 구본무 회장 뜻에 따라 1997년 설립한 대기업 최초의 환경공익재단이다. 그간 지형과 식생을 최대한 보존한 화담숲 조성, 국내 최초 조류도감과 민물고기도감 발간, 나라꽃 무궁화 품종연구와 보급 등 활동을 펼쳤다.

LG상록재단 관계자는 "화담숲은 자연을 감상하는 공간을 넘어, 사람들이 자연 속에서 머물며 소통하는 공간을 지향한다"며 "행사를 통해 조부모부터 손주까지 세대가 함께 걷고 머무르며 추억을 쌓길 기대한다"고 밝혔다.