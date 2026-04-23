LG, 스타트업 발굴 행사 '슈퍼스타트 데이' 개최

LG는 서울 마곡 LG사이언스파크에서 스타트업 발굴·육성 행사 '슈퍼스타트 데이 2026'을 개최했다고 23일 밝혔다.

슈퍼스타트 데이는 2018년 마곡 LG사이언스파크 출범과 함께 시작한 스타트업 육성·지원 프로그램이다. 스타트업이 LG 계열사·기관·투자자 등을 상대로 성과를 발표하고, 협력과 투자유치를 모색하는 자리다. 누적 참관객은 30개국, 3만명이다.

올해 행사에는 LG 기술 경영진 30명이 참석했다. 권봉석 LG 최고운영책임자(COO), 정수헌 LG사이언스파크 대표(LG기술협의회 의장 겸직), 주요 계열사 8곳 최고기술책임자(CTO) 등이 참석했다. 공공기관과 벤처캐피털, 엑셀러레이터, 대학 등도 참여했다.

이번 슈퍼스타트 데이에는 딥테크 투자·육성 파트너 기관과 함께 발굴한 41개 스타트업이 기술을 전시했다.

올해는 로봇 스타트업이 늘었다. 지난해 CES 혁신상과 APEC 베스트 어워드를 받은 '퀘스터'는 사람 손동작을 고정밀 피지컬 데이터로 전환해, 로봇의 정교한 조작 학습을 지원하는 솔루션 '모티글로브'(Motiglove)를 선보였다. 서울대 기계공학·전기정보공학 박사들이 창업한 '로맨틱로보틱스'는 종이·박스·테이프 등 비정형 물체 변형성을 로봇이 이해하고 조작하는 기술을 공개했다.

권봉석 LG COO(맨오른쪽에서 두번째)와 정수헌 LG사이언스파크 대표(맨오른쪽에서 첫번째) 등이 ‘슈퍼스타트 데이 2026’에서 스타트업의 기술 시연을 보고 있다. (자료=LG)

구광모 LG 대표가 미래 사업으로 점찍은 ABC(AI·바이오·클린테크) 기술도 발표됐다. LG전자 사내벤처로 시작해 분사한 '신선고'는 소형 인공지능(AI) 데이터센터와 스마트팜 등에 적용 가능한 접이식 진공단열재, 모듈형 냉동창고 기술 기반 쿨링 솔루션을 선보였다. 지난해 중소벤처기업부로부터 '아기 유니콘'(기업가치 1000억원 미만 혁신 기업)에 선정된 '랩인큐브'는 2025년 노벨화학상을 받은 금속유기골격체(MOF) 같은 탄소저감 소재를 세계 최초로 공기청정기에 적용했다.

올해는 대학 창업팀을 위한 '루키 프로그램'을 신설했다. 대학 창업팀의 '피칭 콘테스트' 후 관람객 투표와 심사단 점수를 종합해 3개팀이 선발됐다. '핀타(Pinta) AI', '모토마인드', '포바디' 등 3개팀은 상금과 함께 중소벤처기업부 초기창업패키지 서류 면제, LG 계열사와 협업 기회 등을 제공받는다. 사무공간, 사업 실증 비용, 복지 등 혜택도 받는다.

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LG는 행사에 참여한 모든 대학 창업팀을 대상으로 기술 멘토링, 현업 현장 투어 등을 지원한다고 밝혔다. 내년 루키 프로그램 규모는 올해보다 확대할 계획이다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 "새로운 고객가치를 창출하기 위한 R&D 전략인 '위닝테크'를 바탕으로 미래 기술을 고도화하고 있다"며 "슈퍼스타트 데이를 통해 위닝테크를 함께 만들 스타트업과 협력을 강화하고, 루키 프로그램으로 스타트업을 조기 발굴해 차별화 혁신 생태계를 구축하겠다"고 말했다.