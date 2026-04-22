LG, 주요 사옥 소등 캠페인...'지구의 날' 맞이

오후 8시부터 10분간 소등

디지털경제입력 :2026/04/22 17:32

이기종 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LG가 22일 '지구의 날'을 맞아 오후 8시부터 10분간 소등행사를 갖는다. LG는 서울 여의도 LG트윈타워, 마곡 LG사이언스파크, LG서울역빌딩 등 전국 주요 사옥과 사업장에서 소등 캠페인을 펼친다. 

LG는 "앞서 중동 정세 불안과 국제유가 상승 등을 감안해 차량 5부제 등 자발적 에너지 절감 활동도 전개했다"며 "사무용 엘리베이터와 공용공간 에스컬레이터를 축소 운행하고, 사무실과 지하주차장 등 조명 밝기를 조정하고 냉난방 온도도 정부 권장 온도로 운영 중"이라고 밝혔다. 

서울 여의도 LG 트윈타워 (사진=LG전자)

그룹 계열사도 탄소절감 노력을 이어가고 있다.

LG전자는 지구의 날을 맞아 국내와 사우디아라비아, 스페인 등에서 지역 특성에 맞춘 나무심기 활동을 전개하고 있다. 인도와 필리핀, 싱가포르 등 10개국에선 자원순환을 위한 폐가전 수거 캠페인을 펼치고 있다. 

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LG화학은 국내 공장에 모니터링 시스템을 도입해 에너지 사용현황을 실시간 점검하며 데이터를 바탕으로 설비를 운영해 불필요한 에너지 사용을 방지하는 등 생산현장에서 에너지를 아끼고 있다. 

LG는 "기후변화 심각성에 공감하고, 정부 에너지 절감 정책에 맞춰 에너지 절약 습관화를 위한 추가 방안을 검토하고 실행할 계획"이라고 밝혔다. 

이기종 기자gjgj@zdnet.co.kr
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