LG, 주요 사옥 소등 캠페인...'지구의 날' 맞이

LG가 22일 '지구의 날'을 맞아 오후 8시부터 10분간 소등행사를 갖는다. LG는 서울 여의도 LG트윈타워, 마곡 LG사이언스파크, LG서울역빌딩 등 전국 주요 사옥과 사업장에서 소등 캠페인을 펼친다.
LG는 "앞서 중동 정세 불안과 국제유가 상승 등을 감안해 차량 5부제 등 자발적 에너지 절감 활동도 전개했다"며 "사무용 엘리베이터와 공용공간 에스컬레이터를 축소 운행하고, 사무실과 지하주차장 등 조명 밝기를 조정하고 냉난방 온도도 정부 권장 온도로 운영 중"이라고 밝혔다.
그룹 계열사도 탄소절감 노력을 이어가고 있다.
LG전자는 지구의 날을 맞아 국내와 사우디아라비아, 스페인 등에서 지역 특성에 맞춘 나무심기 활동을 전개하고 있다. 인도와 필리핀, 싱가포르 등 10개국에선 자원순환을 위한 폐가전 수거 캠페인을 펼치고 있다.
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LG화학은 국내 공장에 모니터링 시스템을 도입해 에너지 사용현황을 실시간 점검하며 데이터를 바탕으로 설비를 운영해 불필요한 에너지 사용을 방지하는 등 생산현장에서 에너지를 아끼고 있다.
LG는 "기후변화 심각성에 공감하고, 정부 에너지 절감 정책에 맞춰 에너지 절약 습관화를 위한 추가 방안을 검토하고 실행할 계획"이라고 밝혔다.