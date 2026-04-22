삼성·LG, 'WIS 2026'서 AI 코어테크 시연

국내 IT 전시회인 ‘2026 월드IT쇼’가 22일 서울 삼성동 코엑스에서 개막한 가운데, 삼성전자와 LG전자가 나란히 참가해 인공지능(AI) 기술이 접목된 차세대 혁신 제품군을 대거 선보였다. 양사는 대규모 전시관을 마련해 일상에 녹아든 실질적인 AI 경험을 강조했다.

LG전자가 ‘2026 월드IT쇼’에 참가해 고객 곁에서 일상을 케어하는 AI 솔루션을 선보인다. 모델이 ‘구독 광장’ 부스에서 냉장고, 워시타워, 에어컨, 스타일러, 식기세척기, 하이드로타워, 청소기, 마이컵 등 주요 제품을 대상으로 소모품 교체부터 내부 세척까지 전문가가 정기 관리하는 케어 서비스를 소개하고 있다.(사진=LG전자)

LG전자, AI 홈과 구독 솔루션으로 일상 케어 가치 강조

LG전자는 ‘당신을 위한 집’을 주제로 AI가 고객의 삶을 세심하게 케어하는 ‘AI 홈’의 비전을 제시했다고 22일 밝혔다. 전시관 입구에는 무선 월페이퍼 올레드 TV 25대를 결합한 초대형 오브제를 설치해 압도적인 디스플레이 기술력을 강조했으며, 전시 공간 내부를 홈오피스, 스마트 주방, 올레드 시어터 등 실제 주거 환경으로 연출해 AI가 일상에 녹아든 모습을 구현했다.

전시의 중심축인 AI 홈 허브 ‘씽큐 온’은 집 안 가전들을 유기적으로 연결한다. 씽큐 온은 공기질 센서를 통해 실내 환경을 감지하고 에어컨과 공기청정기를 최적의 상태로 가동하는 한편, 고객의 수면 상태나 컨디션에 맞춰 가전을 제어하는 맞춤형 케어 서비스를 제공한다. 특히 이번 전시에서는 가전 구독의 장점을 한눈에 볼 수 있는 ‘구독 광장’을 조성해, 소모품 교체부터 내부 세척까지 전문가가 관리하는 정기 케어 서비스의 차별화된 가치를 강조했다.

미래 모빌리티 솔루션인 ‘슈필라움’ 역시 관람객들의 큰 관심을 받았다. AI 홈의 경험이 차량 내부로 확장되는 모습을 보여주며 공간의 경계가 없는 일관된 AI 경험을 제시했다. 아울러 ‘테크 라운지’에서는 옷감 무게와 오염도를 분석해 맞춤 세탁을 수행하는 AI DD모터와 고성능 TV 칩, 초저전력 디스플레이 등 본연의 성능을 극대화하는 ‘AI 코어테크’를 투명 분해 전시물을 통해 시연하며 기술적 신뢰도를 높였다.

'2026 월드IT쇼' 삼성전자관에서 관람객들이 '마이크로 RGB'의 생생한 화질을 체험하고 있는 모습.(사진=삼성전자)

삼성전자, 차세대 디스플레이·모바일 혁신 선봬

삼성전자는 이번 전시에서 ‘마이크로 RGB’와 ‘스페이셜 사이니지’ 등 차세대 디스플레이를 비롯해 최신 모바일 생태계를 총망라하며 관람객들을 맞이했다. 전시관 입구에 설치된 무안경 3D 방식의 ‘스페이셜 사이니지’는 입체감 있는 영상으로 각 체험존에 대한 상세한 설명을 제공하며 시선을 사로잡았다.

전시의 핵심인 모바일 체험존에서는 최신 ‘갤럭시 S26 시리즈’와 ‘갤럭시 AI’ 기능을 집중적으로 선보였다. 관람객들은 2억 화소 광각 카메라와 10배 줌 망원 카메라를 활용해 초고화질 촬영을 경험하고, 격렬한 움직임 속에서도 수평을 유지해 흔들림을 잡는 ‘수평 고정 슈퍼 스테디’ 기능을 직접 체험했다. 특히 자연어나 텍스트 입력을 통해 동물 캐릭터를 생성하는 ‘포토 어시스트’ 기능은 생성형 AI가 창작의 영역까지 확장되었음을 보여주었다.

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또한 삼성전자는 안드로이드 XR 기반의 ‘갤럭시 XR’ 체험 공간을 마련해 가상과 현실의 경계를 허무는 새로운 몰입 경험을 선사했다. 이와 함께 역대 최고 수준의 하이파이 사운드를 구현한 ‘갤럭시 버즈4 시리즈’ 청음존과 개성 있는 ‘버즈 꾸미기’ 프로그램을 운영하며 젊은 층의 호응을 이끌어냈다. 이 밖에도 무선 투사형 스크린 ‘더 프리스타일+’와 게이밍 모니터 ‘오디세이’ 시리즈 등을 통해 주거 공간과 엔터테인먼트를 아우르는 폭넓은 기술력을 입증했다.

장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 "이번 전시는 디스플레이부터 모바일까지 삼성전자의 혁신 기술력이 집약된 제품들을 한 자리에서 경험할 수 있도록 기획했다"며, "차세대 디스플레이와 AI 기술이 변화시킬 미래의 일상을 미리 만나 보시길 바란다"고 말했다.