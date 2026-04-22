삼성전자, 인피니트 라인 후드 일체형 인덕션 신제품 출시

삼성전자가 프리미엄 가전 브랜드 인피니트 라인의 '후드 일체형 인덕션' 신제품을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 신제품은 인덕션 중앙에 후드가 내장된 설계를 채택해, 조리 시 발생하는 연기와 냄새를 하방에서 즉시 흡입함으로써 쾌적한 실내 공기 관리를 돕는 것이 특징이다.

삼성전자가 인피니트 라인의 후드일체형 인덕션 제품을 출시했다.(사진=삼성전자)

제품 중앙에는 그릴, 트레이, 그리스, 탈취 필터로 구성된 4단계 필터 시스템이 탑재됐다. 기름 방울과 음식 찌꺼기를 효과적으로 처리하며, 탈취 필터를 제외한 나머지 필터는 물 세척이나 식기세척기 사용이 가능해 관리가 용이하다. 특히 오염도를 감지해 흡입력을 조절하는 '스마트 모드'와 요리 종료 후 잔여 냄새를 제거하는 '애프터 런' 기능을 갖춰 사용자 편의성을 높였다.

조리 성능 역시 대폭 강화됐다. 전체 화구 동시 사용 시 최대 7400W의 강력한 화력을 지원하며, 용기 크기와 형태의 제약 없이 열을 고르게 전달하는 '올 플렉스존'이 적용됐다. 인덕션 상판에는 지문 자국과 긁힘에 강한 '인피니트 글라스'를 적용해 내구성과 심미성을 모두 잡았다.

설치 측면에서도 차별화된 이점을 제공한다. 별도의 천장형 후드 설치가 필요 없어 오픈형 주방 구현에 유리하다. 또한 산업통상자원부의 규제 샌드박스 실증 특례를 통해 국내에서 유일하게 자동확산소화기 설치 의무 유예를 적용받아, 복잡한 소방시설 시공 절차 없이 간편하게 설치할 수 있다.

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신제품은 새틴 블랙 색상으로 출시되며 출고가는 479만원, 덕트를 포함할 경우 498만 9000원이다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 신제품은 인테리어 완성도와 조리 편의성을 모두 잡은 제품"이라며 "프리미엄 디자인과 혁신 기술을 기반으로 가전 라인업을 지속 확대할 것"이라고 말했다.