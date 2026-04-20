권봉석 LG 부회장 "벤츠와 배터리 협력 강화…사업 규모 3배 성장"

권봉석 LG 부회장이 메르세데스-벤츠와의 전기차 배터리 협력 범위를 원통형 배터리 및 상용차 분야로 대폭 확대하고 있다고 밝혔다.

권 부회장은 20일 서울 성동구 'XYZ서울'에서 열린 '메르세데스-벤츠 C클래스 월드프리미어' 행사에 참석해 "벤츠와 약 3년 전부터 전략적 관계를 확대해 나가고 있다"며 "매년 1~2회 지속적으로 만나 전략적 협력 관계를 논의하고 있으며, 양사 간 사업 규모도 3배 가까이 커졌다"고 말했다.

최근 벤츠가 전기차 라인업을 확대하는 가운데, LG에너지솔루션이 핵심 공급사로서 전략적 파트너십을 다지고 있다는 설명이다.

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올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 이사회 의장(회장) 겸 최고경영자(CEO)와 권봉석 LG 부회장을 포함한 임원진들 (사진=지디넷코리아)

특히 권 부회장은 배터리 공급 형태와 적용 차종이 다변화되고 있음을 강조했다. 그는 "기존 파우치형 배터리 위주에서 원통형 배터리로 공급을 확대했다"며 "배터리가 탑재되는 차량 역시 승용 세단에서 상용차 부문으로 확대돼 전체적인 적용 범위와 규모가 모두 늘어나고 있다"고 덧붙였다.

이어 "최고급(하이엔드) 라인업부터 고급형 차량까지 폭넓게 대응할 수 있는 배터리를 준비해 공급하고 있다"고 밝혔다.