LG전자 "OLED TV, 6년 연속 카본트러스트 탄소발자국 인증"

LG전자는 2026년형 유기발광다이오드(OLED) TV가 최근 영국 비영리인증기관 '카본트러스트'로부터 '탄소발자국' 인증을 받았다고 28일 밝혔다. LG전자 OLED TV는 2021년부터 6년 연속 탄소발자국 인증을 받았다.

카본트러스트는 제품 생산부터 유통, 사용, 폐기까지 모든 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량과 환경에 미치는 영향을 평가해 탄소발자국 인증을 부여한다. 기존 동급 모델과 비교해 탄소 발생량이 줄어든 제품에는 '탄소 저감' 인증을 수여한다. 2026년형 OLED TV는 G6(83·77·65인치) 모델이 탄소 저감 인증을 받았다.

(자료=LG전자)

LG전자의 올해 OLED TV 신제품 전 모델(W6·G6·C6·B6)은 글로벌 시험인증기관 '인터텍'의 '자원효율' 인증을 받았다. 이 인증은 ▲재료사용 효율성(재활용 설계, 유해물질 저감, 수리 용이성 등) ▲에너지 효율성 ▲재활용 소재 사용 등에서 제품 지속가능성을 입증해야 한다.

OLED TV는 후면광원(BLU)이 없어서 액정표시장치(LCD) TV 대비 필요한 부품이 적다. LG전자는 "가벼운 복합섬유 소재를 OLED TV에 적용해 같은 크기의 주요 브랜드 LCD TV보다 플라스틱 사용량을 40% 수준으로 줄였다"며 "올해 OLED TV 제조에 사용하는 플라스틱 사용량은 같은 수량의 LCD TV보다 1만5000톤 적을 것"이라고 밝혔다.

LG전자 하이엔드 LCD TV '마이크로 RGB 에보'도 에너지 효율 설계 등을 인정받아 자원효율 인증을 획득했다.

LG전자는 국내에서도 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 인증을 받았다. 2026년형 LG OLED 에보(모델명:OLED55C6·48C6·42C6), 32인치 이동식 스크린 'LG 스탠바이미2 맥스'가 한국 E-순환거버넌스의 'E-순환우수제품'에 4년 연속 선정됐다.

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LG전자는 올해 TV 생산에 폐플라스틱 7700톤을 재활용할 예정이다. 지난 2023~2025년 다양한 TV 제품에 재생 플라스틱을 적용했다. 폐플라스틱 2만톤을 활용했다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장 부사장은 "LG전자 OLED TV는 뛰어난 화질, 편리한 인공지능(AI) 기능뿐 아니라 ESG 혁신에도 집중해 지속가능한 미래를 만들겠다"고 밝혔다.