현대차, 더 뉴 그랜저 디자인 공개…3.5년 만 부분 변경

현대자동차가 ‘더 뉴 그랜저’를 공개하고 국내 준대형 세단 시장 공략을 이어간다.

현대자동차는 그랜저 7세대 부분변경 모델 ‘더 뉴 그랜저’의 내·외장 디자인을 28일 공개했다.

더 뉴 그랜저는 2022년 11월 7세대 모델 출시 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 페이스리프트 모델이다. 현대차는 외관 디자인을 다듬고 실내 인포테인먼트 시스템과 편의 사양을 보강해 상품성을 높였다고 설명했다.

그랜저의 페이스리프트 모델, ‘더 뉴 그랜저' 외장 (사진=현대자동차)

외관은 기존 그랜저의 수평형 디자인 기조를 유지하면서 전면부와 후면부의 세부 요소를 변경했다. 전면부에는 길어진 후드와 강조된 샤크 노즈 형상, 신규 메쉬 패턴 라디에이터 그릴이 적용됐다. 더 얇고 길어진 베젤리스 타입 심리스 호라이즌 램프도 탑재됐다.

차체 길이는 기존 모델보다 15mm 늘어난 5050mm다. 후면부에는 얇아진 리어 콤비 램프와 상단 가니쉬에 숨겨진 히든 턴시그널 램프가 적용됐다. 범퍼 하단에는 윙 타입 가니쉬와 확장된 블랙 영역을 더했다. 신규 외장 색상으로는 전통 옻칠에서 영감을 받은 ‘아티스널 버건디’가 추가됐다.

실내는 기존 ‘프리미엄 라운지’ 콘셉트를 유지하면서 디스플레이와 공조 조작 방식을 바꿨다. 현대차 최초로 안드로이드 오토모티브 운영체제 기반 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’가 적용된 17인치 중앙 디스플레이가 탑재됐다.

그랜저의 페이스리프트 모델, ‘더 뉴 그랜저' 내장 (사진=현대자동차)

중앙 디스플레이 하단에는 주요 기능을 조작할 수 있는 물리 버튼을 배치했다. 또 현대차 최초로 전동식 에어벤트를 적용해 풍량과 풍향 등 공조 기능을 디스플레이에서 조절할 수 있도록 했다.

도어 트림에는 ‘카우치 패턴’을 적용했고, 간접조명을 더했다. 투명·불투명 상태를 전동으로 조절할 수 있는 ‘스마트 비전 루프’도 현대차 최초로 적용됐다. 내장 색상으로는 신규 외장 색상과 같은 계열의 ‘아티장 버건디’가 추가됐다.

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현대차는 더 뉴 그랜저 출시를 앞두고 공식 홈페이지에서 ‘얼리 패스’ 사전 알림 이벤트를 진행한다. 이벤트는 5월 13일까지 운영되며, 신청 고객에게는 상세 상품 정보와 출시 일정, 전시·시승차 관련 정보가 제공된다.

현대차 관계자는 “더 뉴 그랜저는 신사양을 적용하고 디자인 세부 요소를 다듬은 부분변경 모델”이라며 “플래그십 세단을 찾는 고객에게 개선된 상품성을 제공할 것”이라고 말했다.