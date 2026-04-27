국립중앙도서관, 근대잡지 80종 한자리…‘조선의 힙스터 아카이브’ 특별전 개최

국립중앙도서관이 한국 근대 문화 형성과 확산 과정을 잡지를 통해 조명한다.

국립중앙도서관은 한국잡지협회와 공동으로 28일부터 6월 21일까지 서울 서초구 국립중앙도서관 본관 1층 전시실에서 ‘Modern Magazine 조선의 힙스터 아카이브’ 특별전을 개최한다.

이번 전시는 우리나라 최초의 잡지로 꼽히는 ‘대조선독립협회회보’가 발행된 지 130주년을 맞아 근대기 문화 선구자들이 만들었던 잡지가 조선의 근대 문화를 어떻게 형성하고 확산시켰는지를 살펴보기 위해 마련됐다.

‘조선의 힙스터 아카이브’ 특별전

전시에는 근대잡지 80종이 한자리에 모인다. 한국 근대미술의 거장 김환기가 동인으로 참여하고 직접 표지화와 삽화를 그린 문예지 ‘삼사문학’, 근대 지성사의 보고로 평가받는 ‘개벽’ 창간호, 백석의 시 ‘나와 나타샤와 흰 당나귀’가 발표된 잡지 ‘여성’ 등이 포함됐다. 단순한 출판물 전시를 넘어 문학, 미술, 사상, 여성, 아동, 대중문화가 잡지를 통해 어떻게 교차했는지를 보여주는 구성이다.

1부 ‘잡지의 탄생, 민족의 탄생’에서는 독립협회가 창간한 ‘대조선독립협회회보’를 시작으로 유학생 잡지 ‘친목회회보’, ‘학지광’ 등이 소개된다. 최남선이 설립한 최초의 민간 출판사 신문관에서 발행한 ‘소년’과 ‘청춘’, 우리나라 최대 종합잡지였던 ‘개벽’, 필화사건을 겪은 사회주의 잡지 ‘신생활’도 함께 전시된다.

‘조선의 힙스터 아카이브’ 특별전 현장

1부 전시는 근대잡지가 단순한 읽을거리를 넘어 민족의식, 계몽, 지식의 확산과 맞물려 성장한 매체였다는 점을 보여준다. 잡지가 새로운 사상과 언어, 생활양식을 받아들이고 공유하는 창구였다는 점도 부각된다.

2부 ‘모던과 낭만의 시대’는 근대 문예잡지와 여성·아동 잡지를 중심으로 꾸려진다. 우리나라 3대 문예 동인지로 꼽히는 ‘창조’, ‘폐허’, ‘백조’를 비롯해 이태준과 김용준이 참여해 잡지 장정의 아름다움을 보여준 ‘문장’이 자리했다.

근대 여성 해방을 꿈꿨던 잡지 ‘신여성’과 시인 백석이 편집장을 맡았던 ‘여성’도 관람객을 만난다. 이 밖에 ‘어린이’, ‘소년’ 등 다양한 아동잡지를 통해 근대기 독자층이 어떻게 확장됐는지도 살펴볼 수 있다.

김희섭 국립중앙도서관 관장

3부 ‘대중잡지 전성시대’에서는 근대잡지가 대중문화의 중심 매체로 자리 잡는 과정을 조명한다. ‘별건곤’을 시작으로 ‘삼천리’, ‘신동아’, ‘조광’ 등이 전시되며 사회와 문화, 생활, 오락을 포괄한 잡지들이 대중의 취향과 시대 감각을 어떻게 반영했는지를 보여준다.

분야별 초기 잡지들도 함께 소개된다. ‘서화협회보’, ‘과학조선’, ‘광업조선’ 등 예술, 과학, 산업 분야의 잡지를 통해 근대잡지가 전문 지식과 새로운 산업 담론을 확산하는 통로였다는 점을 확인할 수 있다.

백동민 한국잡지협회장

관람객 참여형 프로그램도 마련됐다. 전시 관람 후에는 인공지능(AI)을 활용해 나만의 잡지 표지를 만들어보는 체험과 증강현실(AR)을 활용한 근대잡지 퀴즈 프로그램에 참여할 수 있다. 근대잡지를 단순히 보는 데 그치지 않고, 오늘의 기술과 연결해 다시 경험할 수 있도록 한 구성이다.

관련기사

‘Modern Magazine 조선의 힙스터 아카이브’ 특별전 개막식에서 김희섭 국립중앙도서관장은 “백여 년 전 잡지는 근대라는 새로운 시대를 꿈꾸었던 문화 선구자들의 열망을 담아낸 중요한 매체였다”며 “이번 전시가 변화하는 시대 속에서 미래의 잡지를 생각해보는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

백동민 한국잡지협회장은 "잡지는 과거의 유물이 아니라 오늘을 해석하고 미래를 상상하게 하는 살아있는 문화 아카이브다. 이번 전시를 통해 많은 이들이 잡지를 새롭게 발견하는 기회가 되고 우리 근현대 문화유산으로 잡지가 지닌 의미를 다시 한 번 깊이 공감하는 자리가 되기를 기대한다"라고 말했다.