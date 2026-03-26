국립중앙도서관, 제21회 한국고전적보존협의회 정기총회 및 세미나 개최

국립중앙도서관(관장 김희섭)은 26일(목) 디지털도서관 대회의실에서 ‘제21회 한국고전적보존협의회 정기총회 및 세미나’를 개최했다.

한국고전적보존협의회는 우리나라 고문헌의 체계적인 보존과 공동 활용을 위해 2004년에 창립된 국내 유일의 고문헌 소장기관 협의체이다.

회장 기관인 국립중앙도서관을 비롯하여 서울대학교 규장각, 한국학중앙연구원 장서각 등 전국의 주요 고문헌 소장기관 40개 관이 회원으로 참여하고 있다. 회원기관들은 정기적인 교류와 학술지 '고전적' 간행을 통해 고문헌 관련 사업과 정보를 공유하고 관련 연구 활성화를 위해 지속적으로 노력해 왔다.

한국고전적보존협의회 정기총회 포스터

이번 세미나에서는 최근 기술 발전에 발맞추어 고문헌 분야의 새로운 가능성을 모색하는 특별 강연이 마련됐다.

권경열 연구원(한국고전번역원 고전번역실)은 인공지능 기술을 고문헌 번역과 연구에 접목하는 방안에 대해 강연했다. 이를 통해 전통적인 고문헌이 첨단 기술과 만나 창출할 수 있는 동반 상승 효과를 전망했다.

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기독교, 불교, 천주교 등 종교 고문헌을 소장하고 있는 3개 기관 전문가의 발표도 이어졌다. 박혜미 학예연구사(숭실대학교 한국기독교박물관), 김은진 전문연구원(동국대학교 불교학술원), 김주영 책임연구원(한국교회사연구소 고문서고)은 각 기관에서 보존하고 있는 귀중한 기록유산과 이를 현대적으로 활용하는 사례를 소개했다.

국립중앙도서관 현혜원 고문헌과장은 “한국고전적보존협의회는 국내 유일의 고문헌 소장기관 협의체로서 고문헌 관리 담당자의 실무 역량 강화와 함께 우리의 소중한 기록문화유산이 국민의 일상 속으로 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.