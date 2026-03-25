국립중앙도서관, 김헌 교수 강연으로 ‘월간 인문학을 만나다’ 시작

국립중앙도서관은 오는 4월부터 11월까지 ‘월간 인문학을 만나다’ 프로그램을 운영한다고 지난 24일 밝혔다.

올해 첫 행사는 ‘문화가 있는 날’ 확대 시행에 맞춰 4월 1일 오후 2시 국립중앙도서관 국제회의장에서 열리며, 서울대학교 인문학연구원 김헌 교수가 '소크라테스에게 정의의 길을 묻다'를 주제로 강연한다.

2024년부터 운영해 온 ‘월간 인문학을 만나다’는 문학, 역사, 철학 등 다양한 분야의 전문가를 초청해 깊이 있는 지식과 통찰을 나누는 인문학 프로그램이다. 국민이 보다 쉽게 문화를 즐길 수 있도록 ‘문화가 있는 날’인 수요일에 개최하며, 총 아홉 차례에 걸쳐 회당 100여 명 규모로 운영한다. 인문학 강연과 함께 ‘도서관 주간’과 ‘독서의 달’에는 특별 북토크를, 국립중앙도서관 개관 기념일에는 야외 음악회도 마련할 예정이다.

월간 인문학을 만나다 4월 강연 포스터

올해 첫 강연자로 나서는 김헌 교수는 그리스·로마 시대 문학에 나타난 신화적 상상력을 연구하는 서양 고전학자다. ‘김헌의 그리스 로마 신화’, ‘신화의 숲’, ‘전쟁터로 간 소크라테스’ 등 다수의 저서를 펴냈으며, 교양 프로그램에 출연해 서양 고전의 현대적 의미를 쉽게 전달해 왔다.

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이번 강연은 인문학에 관심 있는 국민이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참가를 희망하는 경우 26일까지 국립중앙도서관 누리집에서 온라인으로 사전 신청하면 된다.

최윤경 국립중앙도서관 국제교류홍보팀장은 “올해에도 많은 국민이 일상 속에서 인문학을 더 가깝게 접할 수 있도록 다양한 주제의 강연과 문화행사를 준비했다”라며 “이번 프로그램을 통해 인공지능 시대에 인문학의 가치를 되새기고, 인문학 독서 활성화로 이어지기를 기대한다”라고 말했다.