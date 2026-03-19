국립중앙도서관, 한국 근대시 미디어아트 전시 ‘작가의 노트’ 운영

국립중앙도서관은 사계절을 대표하는 한국 근대시를 관람객 참여형 미디어아트로 구현한 ‘작가의 노트’ 신규 전시를 오는 20일부터 서울 서초구 ‘지식의 길’ 전시 공간에서 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 전시에서는 대중에게 친숙하고 계절감을 느낄 수 있는 시 네 편을 선정해 체험형 콘텐츠로 제작했다. 작품은 봄의 김영랑 ‘모란이 피기까지는’, 여름의 이육사 ‘청포도’, 가을의 윤동주 ‘소년’, 겨울의 정지용 ‘유리창 1’이다.

관람객이 벽면과 바닥면을 터치하거나 움직이면 그 동작을 감지해 모란꽃이 피어나고, 나뭇가지에 청포도가 열리는 등 작품마다 서로 다른 방식의 체험을 할 수 있다.

작가의 노트 메인화면

특히 이육사의 ‘청포도’는 디지털 수묵화 기법으로 표현해 역동적인 선과 여백의 미를 살렸고, 윤동주의 ‘소년’은 캘리그래피를 활용해 한글의 조형미와 원작의 서정성을 입체적으로 전달한다.

‘작가의 노트’는 디지털 영상에 익숙한 세대가 한국 근현대 문학을 더욱 친근하고 흥미롭게 접할 수 있도록 기획한 실감형 콘텐츠다. 관람객이 콘텐츠를 보고 듣고 만지는 상호작용을 통해 작품 세계에 몰입할 수 있도록 구성했으며, 전시를 체험한 뒤에는 원작을 활자로 다시 읽으며 감동을 이어갈 수 있도록 ‘지식의 길’ 서가도 함께 마련했다.

국립중앙도서관은 이번 신규 전시를 기념해 연계 행사도 진행한다. 2026년 3월 20일부터 3월 31일까지 ‘소셜미디어 방문 인증 행사’를 열어 참가자 100명에게 기념품을 증정한다. 이와 함께 ‘실감서재’ 등 세 개 체험 공간의 해설을 한 번에 들을 수 있는 ‘해설이 있는 케이-컬처’ 프로그램도 매일 네 차례 운영한다.

또한 2026년 3월 20일부터 4월 12일까지 방탄소년단이 읽은 한국 문학을 소개하는 ‘방탄소년단의 책장’도 함께 전시해 관람의 폭을 넓힐 예정이다.

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이번 전시는 누구나 무료로 관람할 수 있다.

임재범 국립중앙도서관 지식정보서비스과장은 “이번 전시는 한국문학이 지닌 가치를 디지털 기술로 새롭게 만나는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 우리의 문화예술을 활용한 특화 콘텐츠를 꾸준히 개발해 국민이 일상 속에서 새로운 문화적 경험을 할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.