국립중앙도서관, ‘지명 전거데이터 기술 지침’ 발표…서로 다른 지명 표기도 통합 검색

국립중앙도서관은 지명 정보를 체계적으로 구축·관리하기 위해 ‘국립중앙도서관 전거데이터 기술 지침-지명’을 수립해 발표했다고 31일 밝혔다.

전거데이터는 저자명, 서명, 주제명 등을 일관성 있게 관리·활용하기 위해 작성한 데이터다. 예를 들어 저자가 본명과 필명, 호 등 여러 이름을 사용할 경우 하나의 표준 이름을 통해 관련 자료를 검색하고 동명이인을 식별할 수 있도록 돕는다.

지명은 역사와 지리, 문화 등 다양한 분야의 정보를 찾을 때 중요한 요소다. 다만 같은 장소라도 시대에 따라 이름이 바뀌거나 언어와 표기 방식에 따라 여러 이름으로 쓰이는 경우가 많다. 예를 들어 ‘서울’은 시대에 따라 ‘한양’, ‘한성’ 등으로 불렸고, ‘Seoul’, ‘ソウル’처럼 다양한 언어로도 표기된다. 이 때문에 관련 지명 정보가 분산되거나 누락돼 이용자가 원하는 자료를 찾기 어려운 문제가 있었다.

국립중앙도서관 전거데이터 기술 지침-지명 표지

국립중앙도서관은 이러한 문제를 해결하기 위해 개인명, 단체명, 주제명 등 다양한 전거데이터를 구축해 온 경험을 바탕으로 ‘지명 전거데이터 기술 지침’을 마련했다.

이 지침은 하나의 장소에 대해 대표 표준 지명을 정하고, 과거 이름이나 다른 언어 표기 등 다양한 지명을 함께 관리하는 기준을 제시했다. 아울러 각 장소를 정확하게 구분할 수 있도록 좌표와 지역 부호 등 정보 항목도 포함했다.

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이 지침에 따라 지명 데이터를 구축하면 이용자는 서로 다른 이름으로 검색하더라도 같은 장소와 관련된 정보를 쉽게 찾을 수 있게 된다. 구축된 지명 데이터는 2027년 서비스 개시를 목표로 추진할 예정이며, 앞으로 개방과 공유가 이뤄지면 도서관과 관련 기관은 지명 정보를 보다 체계적으로 관리하고 다양한 정보 서비스에도 폭넓게 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

류은영 국립중앙도서관 국가서지과장은 “지명 전거데이터 기술 지침은 시대와 언어 등에 따라 달라지는 지명을 정확하게 기술하고 관리하는 기준”이라며 “앞으로 지명 정보를 체계적으로 구축해 국민이 필요한 자료를 더 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 하겠다”라고 말했다.