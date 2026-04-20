국립중앙도서관, ‘단종과 엄흥도’ 특별전 5주 연장…5월 24일까지 운영

국립중앙도서관은 당초 4월 19일 종료 예정이었던 ‘고문헌으로 보는 단종과 엄흥도’ 특별전을 5월 24일까지 연장 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 연장 결정에는 전시에서 처음 공개된 ‘완문’에 대한 높은 관심이 크게 작용했다. 1733년 영조 9년 병조가 발급한 이 문서는 국가가 엄흥도의 충절을 기리고 그 후손에게 군역 면제 특전을 내린 사실을 보여주는 1차 사료다. 도서관은 전시 기간이 짧아 아쉽다는 학계와 일반 관람객의 요청이 이어지면서 연장을 결정했다고 설명했다.

단종과 엄흥도의 이야기는 비극적 역사와 충절의 상징으로 오랫동안 회자돼 왔다. 어린 나이에 비극적 운명을 맞은 단종과, 목숨을 걸고 그의 시신을 수습한 엄흥도의 서사는 시대를 넘어 대중적 울림을 이어왔다.

완문 전시 쇼케이스

최근 영화 ‘왕과 사는 남자’가 주목받으면서 관련 역사에 대한 관심도 다시 커졌다. 국립중앙도서관은 이런 분위기 속에서 막연한 상상이나 서사에 머무르기 쉬운 역사를 실제 고문헌 기록으로 확인할 수 있는 자리를 마련했고, 전시는 큰 호응을 얻고 있다.

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이번 전시는 영화적 재구성과 역사적 사실을 함께 비교해볼 수 있도록 구성된 점도 특징이다. 영화의 주요 장면과 관련된 ‘조선왕조실록’ 등 핵심 사료의 원문과 번역문을 나란히 배치해 관람객이 기록을 바탕으로 역사 해석의 차이를 직접 살펴볼 수 있도록 했다. 이를 통해 미디어 콘텐츠를 비판적으로 이해하고 역사 지식을 넓히는 교육적 효과도 기대된다는 평가다.

현혜원 국립중앙도서관 고문헌과장은 “단종과 엄흥도의 역사적 의미를 되새기는 이번 특별전에 보내주신 국민적 성원과 깊은 관심에 진심으로 감사드린다”며 “연장 기간에 더 많은 관람객이 우리 기록문화유산의 가치와 소중함을 직접 마주하는 시간을 갖기를 기대한다”고 말했다.