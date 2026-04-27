국가유산청-저스피스재단, 세계유산위원회 성공 개최를 위한 업무협약

국가유산청(청장 허민)은 저스피스재단(대표 오희영, 명예이사장 G-DRAGON)과 4월 24일 오후 2시 국립고궁박물관(서울 종로구)에서 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의(48th Session of the World Heritage Committee, 이하 세계유산위원회)의 성공적 개최를 위한 업무협약을 체결했다.

저스피스재단은 글로벌 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)의 저작권 기부를 통해 설립된 공익재단으로, ‘다름을 존중하고, 작은 정의를 실현하여 세상의 평화를 추구하는’ 것을 목표로 지난 2024년 설립 이후 예술을 통한 사회 문제 해결과 문화 분야 인재 양성 등 다양한 활동을 전개해 왔다.

이번 협약은 세계유산위원회를 성공적으로 개최하고, 국내외에 유네스코 세계유산기금(World Heritage Fund)의 인지도를 제고하기 위한 것으로, 협약 주요 내용은 ▲ 세계유산위원회에 저스피스재단 및 소속 인물의 참여 ▲ 유네스코 세계유산기금 캠페인의 기획·운영 등이며, 구체적인 협업내용은 양 기관 및 유네스코와 협의해 결정할 예정이다.

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국가유산청-저스피스재단 업무협약식. 허민 국가유산청장(우)과 오희영 저스피스재단 대표(좌).

오희영 저스피스재단 대표는 “최근 세계가 전쟁, 기후변화 등 여러 위기를 맞닥뜨린 만큼, 이번 세계유산위원회를 계기로 국제 연대와 협력의 중요성을 환기할 수 있기를 기대한다”며, “이번 협업을 통해 작은 참여를 통한 평화 실현이라는 재단의 핵심 가치를 구현하고, 세계유산위원회의 성공 개최를 위해 힘을 보태겠다”고 전했다.

허민 청장은 “이번 세계유산위원회는 일회성 행사가 아닌 국제사회에 한국이 세계유산 가치를 선도하는 국가라는 것을 보여주는 계기로 활용해야 한다”고 강조하며 “재단이 추구하는 가치와 그간 축적해온 다양한 사회공헌 사업 노하우를 활용, 유네스코 세계유산과 세계유산기금에 대한 국민적인 이해와 관심을 제고하는 데 기여해주실 것으로 기대한다”고 덧붙였다.