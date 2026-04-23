국가유산청, '남양주 봉선사 동종' 국보 지정…조선 전기 양식 완성작

국가유산청은 1963년 보물로 지정됐던 조선 전기의 대형 동종 '남양주 봉선사 동종'을 국가지정문화유산 국보로 승격해 지정했다고 23일 밝혔다.

예종이 부왕의 명복을 빌기 위해 창건한 봉선사에 모셔진 이 동종은 조선 전기 양식의 전형을 완성한 기준작으로, 제작 당시의 봉안처에 이운 없이 그대로 보존되어 그 가치를 높게 평가받았다.

이와 함께 13세기경 제작되어 왕실 등에서 사용된 것으로 추정되는 '청자 상감쌍룡국화문 반'과 17세기 진무공신이었던 '유효걸 초상 및 궤'가 새로운 보물로 나란히 지정됐다.

국가유산청이 남양주 봉선사 동종을 국보로 승격했다.

특히 청자 반은 이례적으로 쌍룡문과 고난도 역상감 기법이 적용됐으며, 유효걸 초상화는 당시 제작된 보관용 궤가 함께 온전히 전해져 미술사적 의미를 더했다.

관련기사

아울러 기존에 보물로 지정되어 있던 '윤증 초상 일괄'에는 당대 최고 수준의 화가 이한철이 1885년에 그린 이모본(원본을 옮겨 그린 그림) 1점과 기존보다 앞선 시기의 기록인 영당기적 1점이 새롭게 추가 지정됐다.

국가유산청은 이번에 새롭게 지정된 국보 및 보물들에 대해 관할 지방자치단체 및 소유자와 적극적으로 협조하여 체계적인 보존과 활용 방안을 모색할 계획이다.