국가유산청, 신라 ‘말 갑옷·금동관’ 보존처리 착수…중장기병 실체 밝힌다

국가유산청 국립경주문화유산연구소는 신라 장수 무덤인 황남동 1호분에서 출토된 말 갑옷, 사람 갑옷, 금동관 등 주요 유물에 대한 보존처리와 분석 연구에 본격 착수했다고 22일 밝혔다.

해당 유물들은 지난 2025년 발굴을 통해 세상에 공개됐으며, 지난 4월 17일 연구소로 이관되어 정밀 조사를 위한 준비를 마쳤다.

이번 유물은 경주 쪽샘 C10호 무덤에 이어 신라의 말 갑옷과 사람 갑옷이 함께 확인된 두 번째 사례로, 신라 중장기병 연구에 있어 획기적인 자료로 평가받는다.

국가유산청, 신라 ‘말 갑옷·금동관’ 보존처리 착수.

특히 사람 갑옷은 목과 팔다리를 가리는 비늘갑옷(찰갑) 형태가 온전히 갖춰진 상태이며, 함께 출토된 금동관은 신라 왕경의 초기 금속공예 기술을 보여주는 핵심 유물이다.

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연구소는 금속 부식 상태를 안정화하는 동시에 유물 표면에 남은 섬유나 가죽 흔적을 조사해 당시의 결합 방식과 제작 기법을 철저히 규명할 계획이다. 또한 쪽샘 출토품과의 비교 연구를 통해 신라 갑옷의 구조적 특징을 체계화하고, 금동관의 원형을 복원해 기존 유물들과의 형식적 전개 과정을 구체적으로 밝혀낼 예정이다.

국립경주문화유산연구소는 이번 연구를 통해 신라 유물에 대한 학술적 이해를 높이고 관련 연구 기반을 공고히 다질 것으로 기대하고 있다. 나아가 향후 학술대회 개최와 보고서 발간은 물론, 특별 전시를 통해 보존처리를 마친 유물의 모습을 국민에게 직접 공개할 방침이다.