국가유산청, '글로벌 국가유산 홍보대사' 발대식 개최…외국인 유학생 40명 선발

국가유산청은 서울 종로구 국립고궁박물관에서 '2026년 글로벌 국가유산 홍보대사' 5기 발대식을 개최했다고 17일 밝혔다.

반크(단장 박기태)와 공동 운영하는 이번 홍보 사업에는 글로벌 인재 양성을 위해 초청된 정부초청 외국인 장학생(GKS) 40명이 최종 선발됐다.

이들 외국인 청년들은 앞으로 약 3개월간 사회관계망서비스(SNS)와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 다국어 콘텐츠를 제작하고 확산하는 임무를 맡는다. 세부적으로는 국가유산 탐방 및 자국어 기반 소개 콘텐츠 제작을 비롯해 온라인상 왜곡된 한국 유산 정보 시정, AI 활용 홍보 제안 등의 다채로운 활동을 수행한다.

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지난해 글로벌 국가유산 홍보대사 발대식.

이날 열린 발대식에서는 홍보대사 위촉과 글로벌 홍보 방향 교육은 물론, 한국 전통기술의 미적 가치를 경험할 수 있는 나전칠기 소품 제작 체험이 함께 이뤄졌다.

국가유산청은 앞으로도 국내외 누구나 쉽게 한국의 유산을 접하고 누릴 수 있도록 문화교류 활성화 정책을 적극적으로 추진할 방침이다.