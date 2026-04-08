국가유산청, '입사장' 승경란 국가무형유산 보유자 인정.

국가유산청(청장 허민)은 국가무형유산 '입사장' 보유자로 경기도 양주시에 거주하는 승경란 씨를 최종 인정했다고 8일 밝혔다. 이와 함께 경기도 성남시의 한기덕 씨를 '화각장' 보유자로, 경남 양산시의 황을순 씨를 '궁중채화' 명예보유자로 각각 인정 예고했다.

금속 표면에 문양을 조각하고 금·은실을 덧입히는 기술인 '입사장'의 새 보유자 승경란 씨는 현 보유자인 홍정실 씨를 통해 전수교육생으로 입문했다. 그는 1997년 이수자 단계를 거쳐 2005년부터 전승교육사로 활동하며 관련 제작 기술을 익혀왔다.

쇠뿔을 얇고 투명하게 가공해 채색한 뒤 목재에 장식하는 '화각장' 보유자로 예고된 한기덕 씨는 작고한 부친 한춘섭 전 경기도 화각장 보유자에게 기술을 배웠다. 중학생 시절부터 작업을 보조한 그는 2002년 경기도 이수자, 2005년 경기도 전승교육사로 지정된 바 있다.

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황을순 씨는 직물과 꽃가루, 밀랍을 활용해 궁중 연회용 조화를 제작하는 '궁중채화' 종목의 명예보유자 예고 대상이 됐다. 지난 2013년 보유자로 공식 인정된 이후 현재까지 관련 전수 교육 활동을 진행해 온 인물이다.

이번 입사장 보유자 인정은 인정조사와 무형유산위원회의 최종 심의를 거쳐 확정됐다. 국가유산청은 향후에도 전승자를 지속적으로 충원해 무형유산 관련 전승 기반을 넓혀갈 계획이다.