국가유산청 국립무형유산원, '무형유산 창작랩 공개 행사' 4월 3일 개최

국가유산청 국립무형유산원(원장 박판용)은 국립무형유산원 어울마루 대공연장(전북 전주시)에서 ‘무형유산 창작랩 공개 행사’를 개최할 예정이라고 31일 밝혔다.

다음달 3일 오후 4시에 개최하는 이번 행사는 올해부터 새롭게 추진된 ‘무형유산 창작랩’ 창작체류(레지던시) 사업의 첫 성과를 극장관계자와 공연전문가에게 공개하는 자리로 전통예능 전승자가 현대적 감각으로 재해석한 창작 공연을 한자리에서 만나볼 수 있다.

국립무형유산원은 2020년부터 공모 사업을 통해 선정된 전승자들이 일정 기간 동안 국립무형유산원 안에 마련되어 있는 교육시설에 입주해 공연을 제작하도록 지원하는 입주형 창작 프로그램 ‘무형유산 예능풍류방 레지던시’ 사업을 운영해 왔다. 올해부터는 기존의 결과 중심 공연에서 한 걸음 더 나아가, 전승자들이 공연 전문가들과 함께 기획부터 연구, 창작, 발표에 이르는 전 과정에 직접 나서 동시대적 감각을 반영한 공연 콘텐츠를 개발하고 실험할 수 있도록 ‘무형유산 창작랩’ 사업으로 참여 방식을 더욱 확장했다.

국가유산청 국립무형유산원, 4월 3일 '무형유산 창작랩 공개 행사' 개최.

극장 관계자와 공연 전문가를 대상으로 진행되는 이번 행사는 총 3개 팀이 참여해 무형유산의 새로운 가능성을 선보인다. 전문가의 평가를 통해 작품의 완성도를 점검하고 향후 공연 유통의 가능성과 확장 방향을 함께 검토하는 방식으로 운영되어, 무형유산 공연의 창작 역량을 강화하고 유통과 확산으로 이어질 수 있는 기반을 마련하고자 한다.

첫 번째 작품은 블루 찬트(BLUE CHANT) 팀의 ‘BIRTH: 지극한 나의 의례’로, 동해안 별신굿 ‘세존굿’을 현대적으로 재해석한 작품이다. 무녀의 정서를 잔잔히 흐르는 소리로 풀어내 축원의 마음과 기운을 전한다. 두 번째 작품은 타래 팀의 ‘이인뎐裡人傳’으로, 북청사자놀음의 구조를 바탕으로 사자탈춤을 추는 두 인물 간 관계와 호흡을 통해 연희의 생동감을 해학적으로 표현한다. 세 번째 작품은 연희점추리 팀의 ‘신명-현행하는 몸’으로, 신명나는 전통연희를 역동적인 신체 에너지로 풀어낸 공연이다.

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각 공연은 전통예능의 원형을 바탕으로 하면서도 음악, 연출, 무대 구성 등 다양한 요소에서 현대적 해석을 더해 새로운 무형유산 공연 경험을 제공할 것으로 국립무형유산원 측은 기대했다.

국가유산청 국립무형유산원은 “무형유산 창작 기반을 지속적으로 확대하고, 창작과 유통의 연계 체계를 구축하는 적극행정을 추진해 무형유산 공연 콘텐츠가 K-컬처의 미래가치를 선도하고 세계로 확산되는 문화자산으로 성장할 수 있도록 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.