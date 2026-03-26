국가유산청-신세계, 국가유산 가치 확산 MOU…디지털·관광 콘텐츠 '맞손'

국가유산청은 신세계와 창덕궁에서 국가유산 보존 및 홍보와 대중적 활용 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 우리 국가유산의 아름다움과 가치를 담은 디지털 콘텐츠와 다양한 활용 프로그램, 연계 상품 등을 개발해 국민과 글로벌 관광객들에게 국가유산을 더욱 친숙하게 알리고 체험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

양 기관은 구체적으로 ▲국가유산에 대한 보존과 홍보 및 전시 ▲국가유산 디지털 콘텐츠 공동 제작 및 신세계스퀘어 등 홍보 매체 활용 ▲국가유산 활용 프로그램 및 연계 상품 개발 등에 다방면으로 협력한다.

국가유산청-신세계, 국가유산 가치 확산 MOU에 참석한 허민 국가유산청장.

앞서 양측은 2024년부터 신세계백화점 본점에 설치된 초대형 디지털 사이니지 '신세계스퀘어'를 통해 국립고궁박물관 소장 유물인 '청동용' 3D 영상에 이어 올해 '천마도' 영상까지 고품격 디지털 홍보 영상을 송출하며 협력해 왔다. 또한 신세계의 여행 프로그램 '로컬이 신세계'와 연계해 한국의 전통적 공간 가치가 담긴 자연유산 현장 답사 프로그램을 성공적으로 운영하기도 했다.

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향후에도 두 기관은 각자의 전문성을 바탕으로 긴밀한 협력을 이어가며, 다양한 국가유산의 문화적·경제적 가치를 높이는 지속 가능한 협업 모델을 구축해 나갈 계획이다.

국가유산청 관계자는 "이번 협약이 국가유산이 국내외에서 경쟁력 있는 자산으로 성장할 수 있는 모범 사례가 되길 바란다"라며 "앞으로도 국가유산의 새로운 가능성을 발굴하고 그 가치를 누구나 쉽게 누릴 수 있도록 민간과 지속적으로 협업하는 적극행정을 이어갈 것"이라고 전했다.