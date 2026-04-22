국가유산청, 전국 주요 수리현장 15개소 일반 공개…창덕궁 등 포함

국가유산청은 국가유산 수리과정에 대한 국민적 이해를 높이기 위해 창덕궁 등 전국 주요 수리현장 15개소를 선정하고 올해 12월까지 일반에 공개한다고 22일 밝혔다.

이번 공개 대상은 접근성이 우수하고 핵심 공정 체험이 가능한 현장을 중심으로 구성됐으며, 조선 궁궐 건축부터 석탑, 고분 등 국민적 관심이 높은 다양한 유산을 망라했다.

주요 현장에는 세계유산인 ‘창덕궁 돈화문 해체공사’와 ‘남원 유곡리와 두락리 고분군 보수정비’가 포함되어 발굴부터 복원까지 이어지는 수리 전 과정을 직접 확인할 수 있다.

국가유산청, 전국 주요 수리현장 15개소 일반 공개.

특히 지난 2024년부터 공개되어 온 ‘서울 문묘 및 성균관 대성전’ 현장은 올해가 마지막 공개로, 수리 마무리 단계인 단청 정비 과정을 통해 전통 건축 수리의 전 과정을 완성도 있게 전달할 예정이다.

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관람을 희망하는 국민은 현장별 세부 일정과 내용을 확인한 후 전화나 전자우편, 예약 누리집 등을 통해 사전 신청하면 누구나 참여할 수 있다. 국가유산청은 운영 과정에서 관람객 만족도 조사와 현장 의견 수렴을 병행해 향후 수리현장 공개 확대와 프로그램 개선에 적극적으로 반영할 계획이다.

국가유산청은 앞으로도 수리 과정의 투명성을 높이고 국가유산 보존의 중요성을 생생하게 전달할 수 있도록 다양한 체험 교육 프로그램을 지속적으로 추진할 방침이다.