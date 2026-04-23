국가유산청, 베트남과 수중유산 협력 MOU 체결…'쩌우투언 해역' 공동 발굴

국가유산청은 베트남 주석궁에서 양국 정상이 임석한 가운데 럼 티 프엉 탱 베트남 문화부 장관과 수중문화유산 분야 교류협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다.

한-베 정상회담 성과사업으로 추진된 해당 협약은 한국 정부가 외국 정부와 맺은 최초의 수중조사 협력 MOU로, 양국은 향후 관련 유산의 공동 연구 및 전문 인재 양성 등 다방면에서 협력하게 된다.

협약 체결에 앞서 양국은 지난 3월 국립해양유산연구소 소속 전문가와 잠수사들을 투입해 베트남 측이 요청한 쩌우투언(Chau Thuan) 해역에 대한 공동 예비조사를 진행했다.

국가유산청, 베트남과 수중유산 협력 MOU 체결

그 결과 다수의 난파선에서 유래한 송나라부터 청나라 시기에 이르는 도자기 파편과 선체가 매몰된 지점을 성공적으로 확인하며 본격적인 학술 조사의 발판을 마련했다.

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지난 21일 열린 고위급 회담에서 허민 청장과 호앙 다오 끄엉 베트남 문화부 차관은 이러한 예비조사 성과를 공유하며 향후 쩌우투언 해역 공동 발굴을 위해 긴밀히 공조하기로 뜻을 모았다.

국가유산청은 이번 협력을 기점으로 한국의 선진화된 수중유산 조사 시스템과 노하우를 베트남에 적극 전수하고, 나아가 전 세계 수중문화유산 보존에 앞장서는 글로벌 중추 기관으로 도약할 방침이다.