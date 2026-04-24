레벨 인피니트는 미소녀 건슈팅 RPG '승리의 여신: 니케'의 3.5주년을 기념해 '니케 T.T. 스타의 서포트럭'을 운영한다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 다음달 2일부터 3일까지 진행되는 '코믹월드 332 수원'(이하 코믹월드)에서 진행된다. 구체적으로는 수원매쎄 B홀 전시장 입구에서 열린다.

니케 T.T. 스타의 서포트럭은 3.5주년 이벤트 스토리의 주인공 '아니스'가 속한 3인조 아이돌 그룹 T.T. 스타 컴백을 기념해 팬에게 깜짝 선물을 전한다는 콘셉트로 기획됐다.

레벨인피니트 '니케', 코믹월드서 'T.T. 스타 서포트럭' 운영

현장에서는 게임을 실행해 본인 계정을 인증하는 방문객에게 3.5주년 한정판 스티커와 T.T. 스타 포토카드 1종을 증정한다.

또 T.T. 스타의 서포트럭을 촬영하고 필수 해시태그와 함께 공식 라운지 또는 개인 사회관계망서비스에 업로드하면 아니스 특별 탄산음료 1개와 T.T. 스타 포토카드 1종을 제공한다.

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포토존에서는 T.T. 스타 멤버인 '아니스 : 스타', '민트', '프리카'는 물론, 이들을 응원하는 '라피 : 레드 후드', '네온 : 비전 아이', '도로시 – 루나 라이트'로 변신한 모델이 시간별로 '스페셜 코스프레 포토타임'을 갖고 이용자와 만날 계획이다.

이번 이벤트는 코믹월드 티켓 구매자에 한해 참여 가능하다.