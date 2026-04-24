라인스튜디오, 캐주얼 방치형 게임 '레인저스키우기' 토스 미니앱 출시

별도 앱 설치 없이 토스 앱서 플레이 가능

게임입력 :2026/04/24 17:55

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

라인스튜디오(대표 이정원)는 캐주얼 방치형 게임 '레인저스 키우기'를 토스 미니앱에 출시했다고 24일 밝혔다.

레인저스 키우기는 위기에 빠진 그랜디아 행성을 배경으로 한 캐주얼 방치형 게임으로, 별도 조작 없이도 언제 어디서나 가볍게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 이번 토스 미니앱 출시를 통해 앱 설치 없이 바로 게임을 실행할 수 있다.

출시 기념으로 토스 사용자를 위한 특별 보상과 이벤트도 진행한다. 사용자는 접속만 해도 최고 등급 전함 1종과 최고 등급 레인저를 획득할 수 있다. 초반 레인저스 성장에 필요한 핵심 재화와 아이템도 지원받는다.

라인스튜디오, 캐주얼 방치형 게임 '레인저스키우기' 토스 미니앱 출시

아울러 이벤트 기간에 빠른 성장을 돕는 보상과 재화를 제공하고, 스테이지 돌파에 필요한 강화 재료도 지급한다.

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진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
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