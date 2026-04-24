넵튠, 인도 현지 법인 설립…'글로벌 애드테크 플랫폼' 본격화

넵튠(대표 강율빈)은 주목받는 게임시장인 인도에 현지 법인을 설립하고 애드테크 플랫폼 글로벌 확장을 본격화한다.

넵튠은 인도 델리에 현지 법인 '크래프톤 애드 플랫폼 인디아' 설립을 완료했다고 24일 밝혔다. 이번 법인 설립은 회사의 3대 전략 신사업 중 하나인 애드테크 플랫폼 사업의 글로벌화를 위한 전략적 핵심 행보다.

인도 법인 대표이사는 강율빈 넵튠 대표가 직접 맡는다. 상주 등기임원으로는 크래프톤 인도 법인의 김종혁 VP(전략 및 e스포츠 총괄)가 선임됐다. 모회사인 크래프톤과의 긴밀한 협업을 통해 인도 시장 내 영향력을 빠르게 확대해 나가겠다는 계획이다.

넵튠 CI

넵튠이 글로벌 확장의 첫 단추로 인도 시장을 선택한 배경에는 크래프톤이 보유하고 있는 트래픽과 데이터 파워가 있다. 인도의 대표 모바일 게임으로 자리 잡은 '배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)'는 누적 가입자 수 2억 6000만명, 일일 활성 이용자수(DAU) 900만명을 상회하는 트래픽을 보유하고 있다. 넵튠은 BGMI 뿐만 아니라 크래프톤과 연계된 외부 프리미엄 매체를 기반으로 독보적인 광고 인벤토리를 확보할 계획이다.

하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 사업과의 시너지도 극대화해 나갈 계획이다. 크래프톤 현지 인프라와 연계된 프리미엄 매체 데이터와 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 사업으로 확보한 데이터를 활용해 모든 애드테크 플랫폼 내재화하고 이를 기반으로 한 선순환 구조를 완성해 나갈 방침이다.

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강율빈 넵튠 대표는 "최근 앱·게임 시장에서는 마켓 수수료는 물론 이용자 확보를 위한 마케팅 비용이 증가하면서 이중고에 시달리고 있다"며 "이 같은 시장 상황에서 애드테크 플랫폼을 내재화한 기업 경쟁력은 더욱 부각될 것"이라고 밝혔다.

이어 "당사는 인도를 시작으로 글로벌 시장에서 데이터 기반의 통합 애드테크 플랫폼을 구축, 최적의 솔루션을 제공함과 동시에 기업 가치 제고에도 박차를 가하겠다"고 전했다.