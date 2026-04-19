레벨인피니트 '니케', 3.5주년 업데이트…메인 콘셉트 '아이돌'

레벨 인피니트는 지난 18일 '승리의 여신: 니케' 서비스 3.5주년을 맞아 대규모 콘텐츠 업데이트 내용을 공개했다.

이번 업데이트는 '아이돌'을 메인 콘셉트로 삼고, 인기 캐릭터(니케) '아니스'를 주인공으로 내세웠다. 신규 이벤트 스토리 '별이여 영원히 빛나라'도 공개했다. 해당 스토리는 아니스가 과거 아이돌 그룹 '티티 스타(T.T. STAR)'의 리더로 활동하며 방주의 별이 되기 위해 분투했던 이야기를 다룬다.

이와 함께 리듬 미니 게임 '트레이싱 더 스타즈'도 선보인다. 이 콘텐츠는 비정기적으로 신곡을 추가하며, 업데이트 이어갈 예정이다.

레벨 인피니트가 퍼블리싱하고 시프트업이 개발한 '승리의 여신: 니케'의 3.5주년 기념 특별 방송이 18일 공식 유튜브 채널을 통해 진행됐다. 사진=레벨 인피니트

신규 픽업 니케로는 '아니스: 스타'를 비롯해 '네온: 비전 아이'와 '아비스타'가 등장한다. 또 '라피: 레드 후드', '도로시', '리버렐리오' 등 인기 캐릭터들의 아이돌 콘셉트 코스튬이 대거 추가되며, 과거 인기 코스튬 6종에 대한 복각도 진행된다.

메인 시나리오는 45~46 챕터로 확장되며, 네온을 중심으로 방주 속 주요 사건이 결말을 향해 달려가는 신생 카운터스의 활약이 그려진다.

'지역 방어전' 팝업이 오는 6월1일부터 14일까지 한국에서 열린다. 구체적인 장소는 별도 공지될 예정이다. 사진=레벨 인피니트

오프라인에서도 다양한 즐길 거리가 마련된다. 오는 6월1일부터 14일까지 서울에서 '지역 방어전' 팝업스토어가 개최되며, 한정 굿즈를 선보일 예정이다. 이어 7월18일과 19일에는 YES24 라이브홀에서 '니케 밴드 라이브 공연'이 열린다.

이외에도 젬블로를 통한 '니케 보드게임' 출시, 3.5주년 기념 패키지 앨범, ASMR 콘텐츠 등 IP 확장을 위한 다양한 프로젝트가 동시에 추진된다.

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레벨 인피니트는 3.5주년을 기념해 총 130회 이상의 모집 기회를 제공하는 혜택도 준비했다.

유형석 시프트업 디렉터는 이날 특별 방송을 통해 "지난 주년과는 또 다른 의미로 맛있게 준비했으니 재미있게 즐겨주셨으면 좋겠다"고 전했다.