표절 논란 게임 '픽모스', 스팀 상점페이지 돌연 삭제

포켓몬스터와 팰월드 등 여러 게임을 표절한 것으로 논란이 된 게임 '픽모스'가 스팀에서 사라진 가운데, 퍼블리셔 측은 논란의 여지를 없애기 위해 재작업 중이라고 밝혔다.

일본 매체 게임스파크는 17일(현지시간) 픽모스의 상점 페이지가 스팀에서 내려갔다고 보도했다. 이 게임은 네트워크고가 퍼블리싱하고 포켓게임이 개발 중이다. 양사 모두 국적은 불분명하다.

같은날 픽모스 공식 X 계정은 스팀 상점 페이지 삭제건에 대해 "논란 없는 게임 경험을 제공하고자 수정 절차를 진행 중"이라며 "퍼블리셔(네트워크고)의 최종 승인을 확인하고 재출시할 예정이다"고 밝혔다.

사진=픽모스 공식 X 계정

아울러 네트워크고가 픽모스 게임 개발에 공식적으로 참여하게 됐다고 외신은 전했다.

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픽모스는 광활한 대륙에서 다양한 생명체 '픽몬'을 동료로 삼으며 전투부터 건축, 농업, 공업화 등을 진행해나가는 오픈월드 서바이벌 크래프트 게임이다. 이 게임은 포켓몬스터와 팰월드 등 유명 인기 게임의 아트와 콘셉트를 모방한 것으로 알려졌다.

최근에는 픽몬에서 픽모스로 게임명을 변경했다는 소식도 있었다.