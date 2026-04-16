네오위즈, '라운드8' 중심 인력 확충 주력...신작 개발 속도

네오위즈가 '라운드8 스튜디오'(이하 라운드8)를 중심으로 인력 채용을 진행하며 신작 개발에 속도를 내고 있다. 현재 올라온 채용 공고 중 과반이 라운드8에 집중돼 있어, 콘솔 및 PC 기반의 AAA급 라인업 강화에 주력하는 모양새다.

16일 네오위즈 채용 페이지에 게시된 공고는 총 37개로 확인된다. 이 중 라운드8 관련 공고는 20개로, 전체의 약 54%를 차지한다. 모집 분야는 클라이언트 및 서버 프로그래머, 게임 기획, 아트 등 개발 전 영역을 아우른다.

이번 채용을 통해 확인된 신작 파이프라인은 더욱 구체화됐다. 글로벌 흥행작인 'P의 거짓' 차기작은 언리얼 엔진5를 기반으로 심도 있는 콘텐츠와 강렬한 액션 구현에 집중하고 있다. 특히 해당 직군 자격 요건으로 P의 거짓 엔딩 경험을 필수로 내거는 등 프로젝트 이해도가 높은 인재 확보에 공을 들이고 있다.

네오위즈는 라운드8 스튜디오 관련 채용만 20건 올렸다. 해당 조직에서는 총 4개의 프로젝트를 개발 중이다. 사진=네오위즈 채용 페이지

신규 프로젝트들의 면면도 다양하다. 라운드8 아트2실에서는 따뜻하고 아늑한 감성의 '라이프 시뮬레이션' 게임을 제작 중이며, '프로젝트 Dox'는 글로벌 제작사 및 외부 작가진과 협업하는 내러티브 중심의 신작으로 확인됐다. 유니티 엔진을 활용한 '내러티브 중심 RPG' 신작 역시 클라이언트 프로그래머 채용을 진행하며 개발에 속도를 내고 있다.

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이러한 채용은 네오위즈의 중장기 전략과 맞닿아 있다. 과거 웹보드와 모바일 게임 위주였던 사업 구조에서 벗어나, 고품질 패키지 게임 중심의 글로벌 개발사로 체질을 개선하겠다는 의지로 풀이된다. 현재 네오위즈는 라운드8 외에도 파우게임즈, 겜프스엔 등 전문화된 개발 조직을 운영 중이다.

네오위즈 관계자는 "라운드8 스튜디오를 중심으로 양질의 개발 인력을 모집하고 있다. 우수한 개발 역량을 갖춘 인재 영입을 통해 차기작 개발 등 신작 개발에 집중해나갈 계획이다"며 "게임 개발자이자 동시에 게이머인, 진짜 게임을 사랑하는 분들의 많은 지원 부탁드린다"고 말했다.