네오위즈 디제이맥스리스펙트V, '온게키' 협업 DLC 출시

네오위즈(공동대표 김승철·배태근)는 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V'가 인기 아케이드 리듬게임 '온게키'와 협업한 신규 다운로드 콘텐츠(DLC)를 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 DLC는 온게키의 음악적 감성과 아케이드 게임 특유의 개성을 디제이맥스 리스펙트 V만의 스타일로 재해석했다. 총 12곡이 수록됐으며, 페리퀵토우스, 크로마, 블래키, 나하토 등 실력파 작곡가들이 대거 참여했다.

이와 함께 일상복을 입은 온게키 캐릭터와 슈터 복장의 디제이맥스 캐릭터가 매칭된 전용 사용자화면(UI) 테마도 만나볼 수 있다. 온게키 특유의 아케이드 스타일을 반영한 전용 기어 스킨과 노트 스킨을 적용하고, 다양한 보상 아이템도 함께 제공한다.

'디제이맥스 리스펙트 V'의 '온게키' 협업 DLC 출시 이미지. 제공=네오위즈

이날 정오 12시에 공개되는 신규 DLC 가격은 1만 7800원이다. 출시를 기념해 다음달 1일까지 스팀에서 10% 할인된 가격에 판매한다. 스팀 봄 세일 기간인 다음날(27일)까지 디제이맥스 리스펙트 V 전체 DLC를 최대 80%까지 할인하는 이벤트도 함께 진행한다.

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네오위즈 관계자는 "전 세계 리듬게임 팬들에게 큰 사랑을 받고 있는 온게키와의 신규 협업 DLC를 선보이게 돼 매우 기쁘다"며 "온게키 특유의 음악적 감성에 디제이맥스만의 색깔을 더해 팬 경험을 한층 확장하고, 새로운 즐거움을 선사할 것이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

온게키는 세가가 개발 및 서비스 중인 아케이드 리듬게임으로, 버튼과 레버를 조합한 독창적인 플레이 방식이 특징이다. 개성 넘치는 캐릭터와 다양한 장르의 고품질 음악으로 일본을 비롯한 전 세계 리듬게임 팬들에게 높은 인기를 얻고 있다.