네오위즈(공동대표 김승철·배태근)는 힐링 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프: 마법의 레시피' 글로벌 사전 예약을 시작했다고 19일 밝혔다.

이 게임는 글로벌 누적 다운로드 8000만건을 기록한 힐링 모바일 게임 '고양이와 스프' 지식재산권(IP)을 활용한 신작이다. 이용자는 머지 플레이를 통해 별을 획득하고, 이를 활용해 나만의 셰어하우스를 건설할 수 있다. 셰어하우스에서 펼쳐지는 고양이들의 일상을 다양한 방식으로 만나볼 수 있는 것이 특징이다.

특히 고양이와 스프: 마법의 레시피는 단순 후속작을 넘어 원작의 세계관을 넓히는 'IP 확장'에 주력했다.

네오위즈, '고양이와스프: 마법의레시피' 글로벌 사전 예약 시작

이번 글로벌 사전 예약은 시범 출시가 진행 중인 미국, 캐나다, 영국, 인도네시아를 제외한 대부분의 국가에서 진행된다. 중국, 베트남, 러시아를 제외한 지역 이용자는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어를 통해 사전 예약에 참여할 수 있다.

사전 예약에 참여한 이용자에게는 원작 내 인기 고양이 '벚꽃 숏헤어'를 보상으로 지급한다. 이와 함께 게임 내 유료 재화 등 다양한 아이템도 제공되며, 추가 이벤트를 통해 벚꽃 숏헤어 고양이에 어울리는 코스튬도 획득할 수 있다.

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고양이와 스프: 마법의 레시피는 다음달 말 글로벌에 공식 출시되며 영어, 스페인어(남미), 중국어(간체·번체), 일본어, 한국어 등 다양한 언어를 지원할 예정이다.

네오위즈 관계자는 "이 게임은 원작 특유의 귀엽고 따뜻한 감성을 유지하면서도 새로운 플레이 방식과 콘텐츠를 더한 정식 후속작"이라며 "전 세계 이용자들이 사전 예약을 통해 사랑스러운 고양이들과 함께하는 새로운 이야기를 먼저 경험해보길 기대한다"고 전했다.