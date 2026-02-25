네오위즈 '디제이맥스리스펙트V', 신규 콘텐츠 업데이트…인기곡 10종 추가

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 리듬게임 ‘디제이맥스 리스펙트 V(DJMAX RESPECT V)’의 신규 콘텐츠 ‘PLI: TRIBUTE Vol.2’를 업데이트할 예정이라고 25일 밝혔다.

‘PLI’는 정규 DLC(확장콘텐츠), 콜라보 DLC, 시즌 패스와 별개로 여러 음악을 묶은 ‘플레이리스트(Playlist)’ 형태의 패키지 콘텐츠다. 팬들이 기다려온 유명 곡과 그간 게임화되지 않은 곡들을 하나의 앨범처럼 구성해 제공한다.

‘PLI: TRIBUTE Vol.2’에는 총 10곡이 추가된 것이 특징이다. 디제이맥스 과거 시리즈인 ‘디제이맥스 레이(DJMAX RAY)’와 ‘탭소닉 탑(TAPSONIC TOP)’에서 각각 4곡, ‘탭소닉 볼드(TAPSONIC BOLD)’에서 2곡을 엄선하여 곡 라인업을 완성했다.

네오위즈, 디제이맥스 리스펙트V PLI 업데이트.

플레이리스트에는 ▲니엔(NieN) ‘프라이빗 파티(Private Party)’ ▲탭소닉 볼드 인기 트랙 ‘팜 오브 참(Pharm of Charm)’과 ‘디스 이즈 유(This is You)’ 등이 포함됐다. 밝고 에너제틱한 분위기의 곡을 중심으로 구성했으며, 이용자의 피드백을 적극 반영해 그동안 베일에 싸여 있던 숨은 명곡도 대거 선보인다.

‘PLI: TRIBUTE Vol.2’는 오는 26일 오후 4시부터 게임 내 상점인 ‘디제이맥스 샵’을 통해 구매 가능하며, 가격은 약 9900원(99RP)이다. 수록곡은 디제이맥스 공식 유튜브 채널을 통해 플레이리스트로도 감상할 수 있다.

관련기사

한편, 네오위즈는 디제이맥스 리스펙트 V의 신규 콘텐츠 업데이트와 함께 다양한 확장 콘텐츠도 선보인다. 먼저, 디제이맥스 리스펙트 V의 새로운 에어 모드에 탑재된 비주얼 노벨 ‘디어 다인(Dear DIEIN)’ 오픈을 기념해 ‘레나 엔터테인먼트’ 소속 아티스트 ‘다인(DIEIN)’의 스페셜 커버 곡 ‘로켓 라이드(Rocket Ride)’ 뮤직비디오(MV)를 공개한다. 이번 커버 곡은 ‘V 리버티 2’의 수록곡을 새롭게 편곡해 차별화된 감성을 담았으며, 로키스튜디오 사운드 팀 ‘RAVE’가 직접 작업한 비주얼 노벨 전용 OST 또한 해당 커버 곡과 함께 3월 초 주요 스트리밍 플랫폼을 통해 정식 출시될 예정이다. 또, 인게임 에어 모드에서만 제공되던 비주얼 노벨의 웹 버전의 오픈도 앞두고 있다.

네오위즈 관계자는 “이번 업데이트는 오랜 시간 팬들이 기다려온 인기곡과 그간 게임화되지 않았던 숨은 명곡을 함께 담아 디제이맥스만의 음악적 감성을 다시 한번 조명하고자 했다”며 “음악을 중심으로 영상 등 다양한 확장 콘텐츠를 선보이며 팬들과의 접점을 더욱 강화하고, IP의 경험 가치를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 전했다.