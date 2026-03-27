네오위즈, 제19기 정기 주주총회…사내이사 재선임 및 주주환원 강화 확정

네오위즈가 27일 오전 경기도 성남시 경기창조혁신센터 국제회의장에서 제19기 정기 주주총회를 열고, 이사 재선임과 자사주 활용 계획 등 주요 안건을 의결했다.

이번 주주총회에서는 경영 연속성과 전문성 확보를 위한 인사가 단행됐다. 김승철·배태근 네오위즈 공동대표를 포함한 사내이사 5명이 재선임됐으며, 사외이사 겸 감사위원 2명을 신규 선임해 이사회의 독립성과 투명성을 높였다.

네오위즈는 자사주 보유 및 처분 계획을 통해 주주가치 제고에 나선다. 먼저 60억원 규모의 자사주를 취득하고, 이때 확보한 자사주는 향후 임직원 보상과 인수합병, 신기술 도입 등에 활용할 계획이다.

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네오위즈 판교 사옥.

이와 함께 ▲1주당 303원의 현금배당 ▲재무제표 승인의 건 ▲정관 일부 변경의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 등 안건 모두 가결됐다.

이날 김승철 네오위즈 공동대표는 "주주환원 정책을 통해 주주들에게 예측 가능한 신뢰를 줄 것"이며 "주주가치 제고를 위해 계속 노력해 나갈 것"이라고 말했다.