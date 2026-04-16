위메이드(대표 박관호)는 MMORPG '나이트 크로우'에 서비스 3주년을 기념해 대규모 업데이트 사전예약을 시작했다고 16일 밝혔다.

사전예약은 오는 22일 오후 6시까지 특설 페이지에서 참여할 수 있다. 사전예약한 이용자에게는 3주년 축하 꽃다발이 보상으로 지급된다.

아울러 해당 꽃다발을 재료로 전설이 깃든 3주년 상자를 제작하면 전설 무기 외형 확정 선택, 영웅 탈것·무기 외형 확정 선택 상자 등 아이템을 획득 가능하다.

위메이드 '나이트크로우', 3주년 기념 대규모 업데이트 사전예약 실시

3주년을 기념하는 전야제 출석 이벤트는 오는 30일까지 진행된다. 보상으로는 찬란한 수호정령 소환, ‘석양의 찬란한 탈것·무기 외형 11회 선택 상자 등이 제공된다. 같은 기간 개최되는 3주년 설렘의 7일 출석 이벤트를 통해서는 밤까마귀 장비 선택 상자, 조화의 찬란한 원소 추출 등 다채로운 아이템이 포함된 3주년 설렘 상자를 받을 수 있다.

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서비스 3주년 기념 대규모 업데이트는 오는 23일 진행된다. ▲두 가지 태세를 오가며 전투를 펼치는 신규 클래스 '권갑' ▲부와 모험이 공존하는 물의 도시 '탈라시온' ▲1년 이상 별도로 운영되는 독립 서버 '필리푸스' 등이 추가될 예정이다. 전설 탈것부터 무기 외형, 글라이더, 원소 등을 얻을 수 있는 이벤트도 열린다.

이외에도 신규 월드 격전지 '아스포델' 등 다양한 콘텐츠가 지속 업데이트될 예정이다.