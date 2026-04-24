삼립, '명인명작 통팥도라야끼' 황색포도상구균 검출로 긴급 회수

삼립이 ‘명인명작 통팥 도라야끼’ 제품에서 황색포도상구균이 검출돼 해당 제품의 판매 중단 및 회수 조치를 시행한다고 밝혔다.

24일 회사에 따르면 해당 제품은 제조협력사 호남샤니가 제조하고 삼립이 유통판매하는 제품이다. 삼립은 유통 제품 수거 검사 과정에서 황색포도상구균이 검출됨에 따라 판매를 즉시 중단하고 전량 회수에 나섰다.

회수 대상은 2026년 4월 4일 제조된 제품 총 1200봉(소비기한 2026년 5월 9일)이다. 삼립은 고객 안전을 고려해 해당 날짜 이후 생산된 제품에 대해서도 선제적 회수를 진행하고 있다.

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회수 대상이 된 명인명작 통팥도라야끼 (사진=상미당홀딩스)

해당 제품을 구매한 고객은 삼립 고객센터를 통해 환불 안내를 받을 수 있다.

삼립 관계자는 “불편과 심려를 끼쳐 사과드리며, 안전한 제품을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.