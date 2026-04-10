SPC삼립 시화공장서 공무팀 2명 점검중에 손가락 절단 사고

지난해 근로자 사망 사고가 발생한 경기 시흥시 SPC삼립 시화공장에서 근로자 2명의 손가락이 절단되는 사고가 발생했다.

10일 경찰과 소방당국 등에 따르면 사고는 이날 오전 0시 19분경 시흥시 정왕동 소재 SPC삼립 시화공장에서 컨베이어 센서 교체 작업 중 발생했다. 이 사고로 20대 근로자 A씨는 왼손 중지와 약지가, 30대 근로자 B씨는 오른손 엄지가 절단되는 사고를 입었다. 이들은 119 구급대에 의해 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰은 현장 폐쇄회로(CCTV)와 안전 매뉴얼을 확보하고 안전조치 의무 위반 여부 등을 확인 중이다.

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(사진=삼립)

이번 사고가 발생한 공장은 지난해 근로자 사망사고가 발생한 곳이다. 작년 5월 50대 여성 근로자가 기계 안쪽에서 윤활유 작업 중 끼임 사고가 발생해 사망했다. 올해 2월에도 공장 내 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 흡입해 다친 바 있다.

삼립 관계자는 “설비 유지보수 담당 (공무팀) 직원 2명이 설비를 수리하고 점검하던 중 부상을 당하는 사고가 발생해 즉시 병원으로 이송해 치료 중”이라며 “부상을 입은 직원과 가족분들께 위로를 전하며 치료와 조속한 회복을 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.