상미당홀딩스, 장애인 제과제빵 교육 진행

상미당홀딩스가 장애인의 날을 맞아 발달장애인 근로자를 대상으로 제과제빵 교육을 진행했다.

상미당홀딩스는 지난 17일 서울 송파구 파리크라상 교육장에서 발달장애인 근로자 대상 기술 교육을 실시했다고 19일 밝혔다. 이번 교육에는 사회복지법인 ‘애덕의 집’이 운영하는 ‘소울베이커리’ 소속 근로자 20명이 참여했다.

교육은 제과제빵 실습 중심으로 진행됐으며, 참가자들은 깜빠뉴와 샌드위치 등 제품을 직접 제작하며 기술을 익혔다. 현장 적용이 가능한 공정과 레시피를 중심으로 직무 역량 강화에 초점을 맞췄다는 설명이다.

관련기사

(사진=상미당홀딩스)

해당 프로그램은 장애인 근로자의 자립을 지원하기 위해 2012년부터 운영 중인 ‘행복한베이커리교실’의 일환이다. 그동안 약 850명이 교육에 참여했으며, 관련 후원과 교육 지원도 지속돼 왔다.

상미당홀딩스 관계자는 “기술 교육을 통해 장애인 근로자의 자립을 지원하는 활동을 이어가고 있다”고 밝혔다.