티맵모빌리티, 연희동 맛집·카페 등 추천 코스 소개

티맵모빌리티는 이용자가 직접 맛집, 산책, 여행 코스 등을 소개하는 '마이테마코스' 콘텐츠를 선보이고 있다고 24일 밝혔다.

지난 2월부터 티맵모빌리티는 한달간 이벤트를 진행했다. 우수 사연 10명을 선정해 인터뷰와 동영상 등 다양한 콘텐츠로 제작하고, 티맵과 주요 공식 채널에서 공개하고 있다.

먼저 장재희, 이학진 신혼부부가 추천하는 '연희동 코스'가 소개됐다. '든든하게 먹고 천천히 걷는 코스'를 주제로 소개된 첫번째 장소는 연희동 피자 맛집 '도우클럽'이다. 이들 부부는 "매일 직접 만든 도우로 구워낸 피자"라며 "타코 피자와 뇨끼를 추천한다"고 말했다.

연희동 부부가 추천하는 산책 나들이 코스 (사진=티맵모빌리티)

'연희동 국화빵'도 추천했다. 시즌마다 새로운 맛을 선보이는 게 특징이다. 이외에도 채광이 좋은 커피숍 '우드코티지'와 인테리어 소품을 파는 '생활소품', 연필의 모든 것을 파는 레트로 감성의 '흑심'도 포함했다.

마이테마코스 콘텐츠는 '연희동 코스'를 시작으로, 군산의 일상을 여행처럼 즐기는 코스, 대전 현지인이 추천하는 빵지순례 코스 등 다양한 지역과 콘셉트로 구성됐다.

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요가 강사의 웰니스 라이프스타일 코스, 가족과 함께한 섬 여행, 아이들과 떠나는 자연 체험, 반려견과 함께하는 노을 여행 등 이용자 실제 경험이 담긴 마이테마코스가 연이어 공개될 예정이다.

신장용 티맵모빌리티 BIG 리더는 "마이테마코스는 나만 아는 장소, 일상과 추억이 담긴 장소를 여러 이용자들과 공유하기 위해 진행된 캠페인"이라며 "티맵이 이용자 간 경험을 연결하는 이동 소셜 플랫폼으로 빠르게 진화할 수 있도록 하겠다"고 말했다.