티맵모빌리티, 르노 테크투어서 ‘티맵 인포테인먼트’ 소개

티맵모빌리티는 르노코리아 중앙연구소에서 진행된 르노 그룹 ‘테크 월드 투어(Tech World Tour)’에 참석했다고 16일 밝혔다.

필랑트 월드 프리미어 일정에 맞춰 진행된 투어엔 각국 취재진 약 30명이 참석했다.

현장에선 르노의 새로운 플래그십 크로스오버 ‘필랑트(FILANTE)’에 적용된 티맵 인포테인먼트 서비스와 르노코리아와의 협업 성과가 공유됐다.

‘테크 월드 투어’에서 연사로 나선 박서하 티맵모빌리티 부사장 (사진=티맵모빌리티)

연사로 나선 박서하 티맵모빌리티 부사장은 필랑트에 적용된 티맵 인포테인먼트의 핵심 경쟁력을 소개했다. 차세대 차량용 AI 에이전트 ‘에이닷 오토’도 함께 제시됐다.

티맵모빌리티와 르노코리아는 2012년 차량용 티맵 내비게이션 공급으로 협력 관계를 구축한 이후, ‘그랑 콜레오스’를 비롯한 다양한 차량에 티맵 서비스를 적용하며 기술 완성도를 축적해 왔다.

관련기사

필랑트 적용을 통해 양사는 내비게이션을 넘어 차량 내 다양한 서비스를 유기적으로 연결하는 통합 인포테인먼트 플랫폼 협업을 강화할 예정이다.

박서하 티맵모빌리티 부사장은 “앞으로도 르노코리아와의 협업을 통해 차량 환경에 최적화된 소프트웨어 경험을 지속 고도화하고, 주행 맥락과 라이프스타일을 반영하는 AI 기반 모빌리티 서비스로 확장해 나가겠다”고 말했다.