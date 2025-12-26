T맵 만보기로 자동차 보험 할인 가능

걸음 수 달성으로 포인트 적립

방송/통신입력 :2025/12/26 13:38    수정: 2025/12/26 13:59

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

티맵모빌리티가 포인트와 보험 할인을 누릴 수 있는 ‘티맵 만보기’를 선보인다고 26일 밝혔다.

티맵 만보기는 걸음 수와 활동 패턴을 한눈에 파악해 일상 속 이동을 체계적으로 관리할 수 있는 서비스다. 걸음 수와 내비게이션 데이터를 함께 제공해 일상의 이동 패턴을 한 번에 파악할 수 있다.

티맵 만보기 (사진=티맵모빌리티)

연속 출석과 1천, 3천, 7천 등 걸음 수 달성 보상을 통해 기프티콘으로 교환할 수 있는 티맵 포인트를 적립할 수 있다. 내비게이션 사용 후 만보기를 동시에 이용하면 추가 포인트 혜택을 받을 수 있는 티맵 복권을 제공한다.

아울러 걸음 수 데이터를 기반으로 자동차 보험 특약을 추가로 도입해 운전 점수 보험 혜택도 확대할 계획이다.

서비스는 홈 화면에서 ‘만보기 시작하기’를 눌러 이용할 수 있다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
