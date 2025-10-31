K-푸드 지역축제에 티맵 운전자 몰렸다

이달 말 수도권 이외 지역의 티맵 이동량이 두드러지게 증가한 것으로 나타났다. K-푸드 축제 영향으로 풀이된다.
티맵모빌리티에 따르면 이달 4주차 주말 인기 방문지 1천곳을 분석한 결과 지역 방문객이 전주 대비 41.2% 증가했다.
방문객 증가는 김밥축제가 열린 김천의 직지문화공원, 떡볶이 페스티벌이 열린 대구 북구 대구iM뱅크PARK가 대표적으로꼽힌다.
전통 먹거리로 지역의 색을 담은 축제에도 사람이 몰렸다. 전통 과자 부각의 매력을 알린 거창의 천년부각축제 방문객은 전주 대비 43.8% 늘었다. 비빔밥축제가 열린 전주월드컵경기장에는 30.9%가, 사과축제가 열린 문경새재도립공원에는 33.3%가 늘었다.
티맵모빌리티 관계자는 “최근 가을 주행 패턴에서는 지역의 맛과 문화를 함께 즐기려는 흐름이 뚜렷하게 나타났다”며 “앞으로도 주행 데이터를 바탕으로 변화하는 이동 흐름을 세밀하게 분석하고, 이용자가 새로운 로컬 경험을 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 서비스를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.