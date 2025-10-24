티맵모빌리티, 한국도로공사와 휴게소 데이터 연계

티맵모빌리티가 한국도로공사 서울경기본부와 ‘고속도로 이용 편의 증진을 위한 데이터 협력 협약’을 체결했다고 밝혔다.

티맵모빌리티는 국내 최대 규모의 압도적인 이동 데이터를 바탕으로 공공 데이터와의 연계를 확대해 고속도로 이용자의 편의와 안전을 한층 높이는 서비스를 선보일 계획이다.

양 기관이 보유한 교통 및 휴게소 데이터를 상호 연계해 고속도로 운영체계를 데이터 기반으로 고도화하는 것이 협약의 핵심이다.

한국도로공사는 휴게소 운영 효율화 및 안전관리 체계 강화를 추진하고, 티맵모빌리티는 이용자 편의성 향상을 위한 정보와 정밀한 위치 정보 서비스를 제공할 예정이다.

특히, 도로공사가 운영하는 스마트폰 신호 기반 데이터 수집 시스템인 휴빅스(HUBIGX)와 결합해 실시간 휴게소 혼잡도 서비스와 터널 내 이용자의 정확한 위치정보 등 보다 정교한 데이터 기반의 서비스를 제공할 수 있을 전망이다.

전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자(CPO)는 “이번 협약은 공공과 민간이 데이터를 기반으로 협력하여 국민이 체감할 수 있는 더 편리하고 안전한 이동환경 만드는데 협력했다는데 의미가 크다”며 “티맵모빌리티의 기술력과 서비스 역량을 활용해 대한민국 국민의 이동편익을 향상시키고 동시에 정부에서는 효율적인 휴게소 운영과 도로 관리가 가능토록 지속 협력하겠다" 고 말했다.