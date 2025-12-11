화성 대기 탐사선 ‘메이븐’ 통신 두절…10년 임무 중단 위기 [여기는 화성]

10년 넘게 화성 궤도를 돌며 화성 상층 대기 데이터를 수집해왔던 화성 탐사선 ‘메이븐(MAVEN)’이 최근 통신이 두절된 것으로 확인됐다고 스페이스뉴스 등 외신들이 10일(현지시간) 보도했다.

미국 항공우주국(NASA)은 성명을 통해 “사흘 전부터 메이븐과의 교신이 끊긴 상태”라고 밝혔다. 원격 측정 데이터에 따르면, 탐사선은 지구 기준으로 화성 뒤편으로 넘어가기 전까지 정상적으로 작동했지만, 다시 모습을 드러낸 뒤에는 통신을 재개하지 못했다. NASA는 “이상 현상을 조사 중”이라고만 밝히며 구체적 원인은 공개하지 않았다.

2013년에 발사된 메이븐 탐사선이 최근 통신이 두절됐다. (사진= NASA 고다드 우주비행센터)

메이븐 탐사선은 2013년 11월에 발사돼 2014년 9월에 화성 궤도에 진입한 후 화성의 상층 대기와 태양풍과의 상호작용, 특히 대기가 우주로 빠져나가는 과정을 연구해왔다.

또, 메이븐은 극초단파(UHF) 안테나를 사용해 화성 표면의 큐리오시티, 퍼시비어런스 로버를 지구의심우주 통신망(DSN)과 연결하는 통신 중계기의 역할도 담당하고 있다. NASA 마스 오디세이와 마스 정찰 궤도선도 같은 역할을 하지만, 두 탐사선 모두 메이븐보다 훨씬 오래됐다.

메이븐에는 적어도 2020년대 말까지 임무를 수행할 수 있을 만큼의 추진제를 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만, 최근 트럼프 행정부는 NASA의 2026 회계연도 예산안을 대폭 삭감하면서, 2024년 운영 비용이 2,260만 달러에 달했던 메이븐 예산은 전액 삭감된 것으로 알려졌다.