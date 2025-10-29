티맵모빌리티, 데이터 기반 ‘국민 미식 지도’ 공개

티맵모빌리티가 주행 빅데이터를 기반으로 국민의 미식 트렌드를 분석한 '미식 인사이트'를 발표했다.

티맵모빌리티(티맵)는 지난 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 글로벌 미식 포럼 ‘넥스트 가스트로노미 2025 코리아’에서 실제 티맵 이용자들의 방문 데이터를 분석한 결과를 발표했다고 29일 밝혔다.

이번 발표에서는 ▲로컬 맛집 중 프랜차이즈 비율 ▲단골 방문 비중이 높은 맛집 현황 ▲연령대별 선호 맛집 차이 ▲현지인과 외지인 간 인기 맛집 비교 ▲장거리 맛집 방문 패턴 등 다양한 주제를 다뤘다.

티맵은 분석 결과를 통해 이용자들이 맛집을 검색하고 이동하는 과정을 하나의 경험으로 인식했다. 아울러 미식 경험 트렌드가 거주 지역과 개인 취향이 결합하면서 더욱 세분화되고 있다는 점도 확인됐다.

이날 연사로 나선 배진범 티맵모빌리티 플레이스팀 리더는 "이동 데이터가 라이프 스타일과 소비 트렌드의 변화 양상을 해석하는 신뢰 높은 지표로 활용될 수 있다"고 밝혔다.

이와 함께 장소 추천 서비스 ‘어디갈까’도 소개했다. 주행 데이터를 실시간으로 반영해 인기 있는 장소를 추천한다는 점에서 정보 신뢰도를 강조했다. 또 여러 채널로 흩어진 정보를 번거롭게 찾는 과정이 간소화됐다고 설명했다.

전창근 티맵모빌리티 프로덕트 담당은 “주행 데이터를 통해 실제 이동과 방문의 흐름을 관찰함으로써 국민의 미식 트렌드를 입체적으로 이해할 수 있다”며 “다양한 산업과 협업을 확대해 빅데이터 기반 인사이트 활용을 넓혀갈 계획”이라고 말했다.