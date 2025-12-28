올해 T맵 인기 목적지...수도권은 쇼핑몰, 지역은 관광지

국민 내비게이션 T맵 이용자의 인기 목적지가 공개됐다. 올해 수도권에선 대형 쇼핑몰, 비수도권에선 지역 주요 관광지를 많이 방문한 것으로 나타났다.

28일 SK텔레콤 뉴스룸에 따르면 티맵모빌리티가 지난 1월 1일부터 11월 24일까지 사람들이 방문한 장소를 분석한 결과 이같이 공개했다.

올해 수도권 방문 인기 순위 1, 2, 3위는 모두 공항이 차지했다. 인천공항 제1 여객 터미널, 제2 여객 터미널, 김포공항 국내선 순이다.

5위 광명역, 7위 에버랜드, 8위 서울역을 제외하면 대형 쇼핑몰의 강세가 두드러졌다. 4위는 스타필드 하남, 6위는 스타필드 수원, 9위는 스타필드 고양, 10위는 현대프리미엄아울렛 김포점이다.

사진_SK텔레콤 뉴스룸

이밖에 신세계프리미엄아울렛 여주·파주·시흥점, 롯데프리미엄아울렛 기흥·파주·이천·의왕점 등도 50위 내 순위권에 들었다.

비수도권에서는 1위 속초관광수산시장, 4위 성심당 본점, 10위 전주한옥마을 등 지역 랜드마크가 방문 인기 순위에 이름을 올렸다.

아울러 2위 김해국제공항, 3위 대전역, 5위 제주국제공항, 6위 동대구역, 8위 청주국제공항, 9위 부산역 등 주요 지역의 교통 허브가 상위권을 차지했다.

지역 별로는 인천국제공항, 김포공항, 광명역, 대전역, 오송역 등 교통 요지가 각 시도별 방문 순위 1위에 올랐다.

이 외 지역 별 1위는 대표 관광지가 차지했다. 강원도 속초관광수산시장, 경상북도 불국사, 전라북도 전주한옥마을, 전라남도 순천만국가정원 등이다.

관련기사

연령별로 20~40대는 스타필드 하남·수원·고양 3개 지점이 모두 상위 10위 안에 들었다. 30~40대에선 가족 단위 방문의 영향으로 에버랜드가 상위권에 등장했다. 40대부터는 서울아산병원, 삼성서울병원 등 의료기관이 순위권에 올라 눈길을 끌었다.

한편 올해 티맵(TMAP)은 월간 사용자 수 1천562만 명, 목적지 검색 수 25억 회, 고객당 일평균 이동 거리 50km 등을 기록했다.