티맵모빌리티, EBITDA·당기순익 모두 흑자전환

티맵모빌리티는 2025년 연간 실적 기준 상각전영업이익(EBITDA)과 당기순이익이 모두 흑자로 전환했다고 24일 밝혔다.

두 지표가 모두 흑자 전환은 처음이다.

데이터 비즈니스와 AI 중심의 사업 포트폴리오 재편 이후, 수익성 개선과 비용 효율화가 맞물리며 가시적인 성과를 냈다는 분석이다.

티맵모빌리티는 지난해 EBITDA 44억 원, 당기순이익 233억 원을 기록했다. 중단영업손실 반영 기준 전년 대비 각각 299억 원과 1007억 원 증가한 수치다. 고수익 사업 중심의 사업 포트폴리오 재편하고 수익성이 높은 사업 비중을 확대하며 실적 개선 흐름을 공고히 했다.

특히 ‘모빌리티 데이터 및 솔루션’ 부문 매출은 전년 대비 35.8% 증가하며 전체 실적을 견인하는 핵심 축으로 자리매김했다. 이 가운데 완성차에 탑재되는 티맵오토는 전년 대비 매출이 30% 이상 증가하며 높은 성장률을 기록했다.

이와 함께 데이터 사업도 안정적인 성장세를 이어갔다. 운전습관 연계 자동차보험(UBI)은 핵심 지표인 운전점수 특약 가입자 수가 전년 대비 7% 증가함에 따라 29.4% 성장했으며, API 역시 다양한 산업군으로 B2B 데이터 공급이 확대되며 19.3% 증가해 실적을 뒷받침했다.

플랫폼 서비스 경쟁력은 더욱 강화됐다. AI 장소 추천과 콘텐츠형 탐색 기능 등 비내비게이션 영역 확장에 따라 지난해 월간활성사용자(MAU)는 1539만 명으로 역대 최대치를 기록했다. AI 에이전트 출시 이후 AI 서비스 트래픽도 3분기 244만 명에서 4분기 515만 명으로 크게 증가했다.

이러한 변화에 힘입어 영업이익률은 11.4%p, 순이익률은 35.3%p 각각 개선되며 수익성 중심의 전략 성과가 수치로 입증했다.

이재환 티맵모빌리티 대표는 “이번 연간 흑자 전환은 데이터와 AI 중심으로 사업 체질을 전환한 전략이 실질적인 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 있다”며 “올해를 기점으로 모빌리티 데이터 사업의 성장 궤도 진입과 AI 서비스 기반 수익 확대를 본격화하고, 데이터와 AI를 결합한 사업을 중심으로 안정적인 이익 창출 구조를 강화해 나가겠다”고 말했다.