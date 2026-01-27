연초 맹추위에 ‘온천’ 향한 T맵 이용자 3배 이상 늘었다

티맵모빌리티는 지난해부터 올해까지 1월1일부터 1월25일까지 4주 간 연초 주행 데이터 상위 1천개를 분석한 결과, 휴식과 여가, 소비를 함께 해결할 수 있는 실내에 목적지가 집중됐다고 27일 밝혔다.

지난해 대비 이동이 가장 크게 늘어난 목적지는 ‘온천’이다. 온천 목적지 설정 건수는 전년 대비 246.1% 증가했다.

경기도 화성 ‘율암온천숯가마테마파크’는 2년 연속 1위를 기록했으며, 경북 ‘덕구오천스파월드’, 충남 ‘파라다이스 스파도고’, 부산 ‘허심청’ 등 전국 주요 온천이 새롭게 이름을 올렸다.

사진=티맵모빌리티

방학 시즌과 맞물리며 문화생활시설 이동도 늘었다. 목적지 설정 건수는 전년 대비 16% 증가했다. 박물관, 극장, 전시장이 상승세를 보인 가운데, K컬처 열풍으로 국립중앙박물관을 포함한 박물관 카테고리는 지난해 대비 130.1% 증가했다.

극장 방문은 전년 대비 26.4% 증가했고, ‘공룡&파충류 박람회’ 등 체험형 전시 인기로 주요 전시장 방문도 17.9% 늘었다.

백화점, 복합쇼핑몰 등 쇼핑 카테고리 이동도 전반적으로 증가했다. 쇼핑, 외식, 문화를 한 공간에서 해결할 수 있어 수요가 집중된 것으로 보인다. 특히 ‘이케아’는 신규 개점 영향으로 지난해 대비 38.6% 증가했다.

또한 실내 아케이드형 구조로 계절 영향을 덜 받는 재래시장과 종합시장도 주목받으며 ‘강화풍물시장’, ‘망원시장’ 등이 순위에 진입했고, 목적지 설정도 지난해 대비 34.4% 늘었다.

티맵모빌리티 관계자는 “데이터는 연초 이동이 특정 이벤트성 활동보다 실내에서 휴식과 소비, 여가를 함께 해결할 수 있는 목적지로 집중됐음을 보여준다”고 말했다.