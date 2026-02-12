티맵모빌리티, 인생 여행 코스 소개 이벤트

티맵모빌리티는 이용자가 인생 여행 코스를 콘텐츠로 소개할 수 있는 ‘마이테마코스’ 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

마이테마코스는 정보 중심 여행 코스 추천에서 벗어나, 이용자의 실제 여행 경험과 이야기를 하나의 코스로 담아 공유할 수 있도록 기획됐다.

참여자는 가족 여행, 연인과의 데이트 코스, 감성 코스 등 스스로 테마를 정해 코스를 완성할 수 있다.

SNS처럼 코스명과 사연, 사진을 통해 나만의 특별한 여행 여정을 다른 이용자에게 소개할 수 있는 것이 특징이다.

사진=티맵모빌리티

이벤트는 오는 27일까지 진행된다. 저장 탭에서 응모할 ‘저장 그룹’을 생성한 뒤 코스 장소를 저장하고, 이벤트 페이지에서 사연과 추억이 담긴 사진을 등록하면 응모가 완료된다.

이벤트 참여자 중 우수 테마 코스로 선정된 10명에게는 호텔 상품권 50만원을 지급하고, 가족 우정 사진 촬영 기회도 주어진다.

이와 함께 선정된 코스는 계절 테마별로 갈만한 장소를 소개해 주는 시리즈 ‘티맵테마코스’ 콘텐츠로도 재탄생해, 이용자의 여정이 널리 소개될 예정이다. 당첨자는 오는 3월 11일에 개별 통보된다.

참여 가입자 중 추첨을 통해 총 200명에게 티맵 포인트 2만원이 지급된다. 당첨자는 20일에 개별 통보된다.

신장용 티맵모빌리티 BIG(Brand Innovation & Growth) 리더는 “축적된 이동 데이터에 개인의 경험이 더해질 때 신뢰도 높은 콘텐츠를 제공할 수 있는 만큼, 이벤트를 계기로 이용자 실제 이동 경험이 반영되는 콘텐츠를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.