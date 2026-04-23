LGU+, 유심 업데이트·무료 교체 100만 건 돌파

LG유플러스는 전 가입자 대상 유심 업데이트와 무료 교체 누적 건수가 10일 만에 100만건을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

지난 13일부터 LG유플러스는 알뜰폰 포함 전 가입자 대상 유심 업데이트와 무료 교체를 순차적으로 진행하고 있다. 전날 오후 10시까지 누적 유심 업데이트 42만 7385건, 유심 교체 58만 1094건으로 합계 100만 8479건이 완료됐다. 누적 교체율은 5.9%이다.

유심 교체 조치는 이동통신 보안 위협 고도화에 대응하기 위한 조치다. 시행 초기부터 LG유플러스는 고객 불편을 최소화하기 위해 문자 메시지, U+one 앱 등 온라인 안내, 예약 기반 운영, 현장 지원을 병행해 왔다. 문의에 신속 대응할 수 있도록 안내 체계와 지원 인력을 지속 점검, 보강해왔다. 그 결과 유심 업데이트와 무료 교체 누적 건수가 100만건을 돌파했으며, 강화된 가입자 보안 체계 적용도 순차적으로 이뤄지고 있다.

사진=LG유플러스

매장 방문이 쉽지 않은 가입자를 위한 ‘찾아가는 서비스’도 확대하고 있다. 가입자가 직접 방문하기 어려운 산간 지역인 경북 성주군 노인복지관을 거점으로 교체 작업을 진행했으며, 고령층이 많이 거주하는 서울 중구, 도봉구, 부산, 경기 평택 등 도시 지역 노인복지관에서도 현장 지원을 진행하고 있다.

도서지역 고객을 대상으로 한 지원도 이어지고 있다. LG유플러스는 경북 울릉군 울릉도와 인천 옹진군 영흥도 등에서 지난 13~14일 현장 고객 지원을 실시했다. 이달 말부터는 덕적도, 자월도, 연평도, 북도, 백령도, 대청도 등 서해와 남해의 주요 도서지역에서 순차적으로 찾아가는 서비스를 진행할 계획이다.

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LG유플러스는 유심 업데이트가 가능한 가입자는 온라인에서 간편하게 조치할 수 있도록 하고, 유심 교체가 필요한 고객은 사전 예약 후 매장을 방문해 원활하게 서비스받을 수 있도록 운영하고 있다. 이와 함께 현장 지원 인력과 고객 안내 체계를 지속 점검하며 시행 과정에서의 혼잡과 대기 시간 감소 등 불편 최소화에 집중하고 있다.

이재원 LG유플러스 컨슈머 부문장은 “유심 업데이트와 무료 교체는 가입자 보호를 위한 중요한 조치인 만큼, 대상 여부와 절차를 보다 쉽게 이해하고 안내받을 수 있도록 고객 안내를 지속 강화하고 있다”며 “온라인 안내와 매장, 찾아가는 서비스를 병행해 고객이 불편 없이 조치를 받을 수 있도록 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 말했다.